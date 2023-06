Papa Francesco benedice l’Associazione friulana donatori di sangue

UDINE – Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti dell’Afds provinciale di Udine. Il presidente Roberto Flora e il vicepresidente vicario Mauro Rosso hanno potuto accedere in Vaticano a una udienza particolare chiamata ‘bacio dell’anello’: un momento diretto e intimo a cui potevano partecipare solo due persone.

“È stato un incontro molto particolare e toccante, anche nella forma molto semplice – ha commentato Flora -, sembrava di parlare con una persona che conoscevi da anni, quasi un amico, molto interessato e attento a tutto ciò che spiegavi: il perché doniamo, la nostra cultura della donazione come popolo friulano, che per noi non è un semplice gesto, ma un esempio da trasmettere ai nostri giovani”. L’udienza è stata concessa dopo che l’Afds aveva inviato una lettera in Vaticano per segnalare l’importante traguardo dei 65 anni di attività e, per risposta, è giunto l’invito.

Flora e Rosso hanno consegnato personalmente al Santo Padre il distintivo della Goccia d’Oro, spiegano come rappresenti il traguardo per una donatrice o un donatore che dedica una intera vita a chi salute non ha. Inoltre, all’interno di un cofanetto donato al Papa erano contenuti un libro che raffigura i monumenti dedicati all’Afds in Friuli, la Preghiera e il Canto del Donatore e una chiavetta usb con la storia dei 65 anni. Il Santo Padre ha apprezzato molto le loro parole e ha incoraggiato tutti i donatori Afds a continuare nell’opera di volontariato.