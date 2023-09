UDINE – Va alla Reale Mutua Torino di coach Franco Ciani il primo posto nella 7a edizione del Memorial Pajetta andato in scena giovedì e venerdì sera al Palasport Carnera. I piemontesi, dopo essere stati all’inseguimento della Fortitudo Bologna per tutto il match, piazzano il sorpasso decisivo nel finale e con una bomba del “solito” Pepe si impongono per 67 a 66.

Piazza d’onore per l’Old Wild West Udine che, nella finale di consolazione, si impone per 81 a 58 sui croati del Depolink Skrljevo. I friulani, ancora una volta scesi sul parquet privi dell’ala Gaspardo, prendono da subito il comando della partita, staccando nettamente gli ospiti nella seconda metà del match.

Mattatore per i bianconeri il figlio d’arte Mirza Alibegovic: 0 punti segnati nel match di giovedì sera contro Torino, ma ben 30 (con 8 triple) venerdì contro i croati. Buoni riscontri anche dal giovane Arletti, ancora una volta in doppia cifra, da Ikangi, un vero “tuttofare di lusso” e da capitan Monaldi.

I test precampionato dei bianconeri proseguiranno giovedì 7 a Tolmezzo, con l’impegno contro i croati del KK Rijeka, dopodiché i primi impegni ufficiali di Supercoppa: lunedì 11 a Udine contro la Gesteco Cividale e venerdì 15 in trasferta contro la Pallacanestro Trieste.

APU OLD WILD WEST UDINE – BC DEPOLINK SKRLIJEVO 81-58 (23-17, 43-37, 65-43)

APU OLD WILD WEST UDINE: Vedovato 4, Clark 5, Alibegovic 30, Caroti 3, Arletti 10, Gaspardo NE, Delia 7, Dabo NE, Da Ros 4, Zomero NE, Monaldi 10, Ikangi 8. All. Adriano Vertemati

BC DEPOLINK SKRLIJEVO: Taylor NE, Uljarevic 12, Rajkovic 3, Spaleta 7, Bart 8, Gulin 5, Saric 11, Sljivaric 5, Svoboda 7, Cosic NE, Salopek NE, Miljkovic’. All. D. Rajkovic’