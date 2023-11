APU beffata nel finale: il derby va a Trieste

TRIESTE – Si ferma a 3 la serie di vittorie consecutive dell’Old Wild West Udine che viene sconfitta nel derby con Trieste per 57 a 54 con un canestro di tabella di Brooks infilato all’ultimo secondo.

Una sconfitta dolce-amara per i bianconeri che sono rimasti al comando per gran parte della partita, mostrando a lungo un gioco corale e ben oliato su entrambi i lati del campo, ma che sono arrivati al rush finale con meno energie rispetto agli avversari e con alcuni uomini assenti vuoi per falli (Gaspardo), vuoi per infortunio (Ikangi, scavigliato) e vuoi per una pessima giornata agonistica (Delia).

In un match che Udine aveva dimostrato di potere comandare ed indirizzare sulla propria strada, i bianconeri hanno peccato in cinismo sbagliando alcuni possessi quando Trieste, in difficoltà nei due quarti centrali, sembrava potere perdere definitivamente terreno. Come rimarcato da coach Vertemati nel post-partita, a Udine, in tali frangenti, sono mancati i rimbalzi, mentre Trieste ne ha afferrati ben 20 offensivi, soprattutto con un ottimo Reyes (16 punti e 17 rimbalzi per il portoricano). E’ mancata, inoltre, la possibilità per i bianconeri di tirare qualche tiro libero in più a causa di un arbitraggio apparso ai più molto casalingo: ben 20 sono stati i tiri dalla lunetta concessi ai triestini e solamente 3 ai friulani.

Il finale punto a punto è stato, perciò, inevitabile e deciso dagli episodi. Clark, con un canestro da tiro “carpiato”, infila il suo sedicesimo punto pareggiando il risultato sul 54 pari, dall’altra parte Deangeli, un ex, sbaglia la tripla e consegna a Udine la possibilità di portarsi avanti a 30” dalla fine. Su rimessa d’attacco, la palla giunge nel cuore dell’area a Da Ros, un altro ex sull’altra sponda, che viene contrastato da Reyes: entrambi spingono, entrambi sbracciano, ma il fallo viene fischiato in attacco al bianconero e la palla riconsegnata nelle mani dei padroni di casa. I 17″ rimasti passano senza che Trieste riesca arrivare ad un tiro aperto, ma la dea bendata premia comunque i giuliani con un canestro a fil di sirena da tre punti di tabella (non dichiarato) da parte di Brooks.

Una doccia gelata per gli oltre 600 tifosi friulani giunti a Trieste a sostenere la squadra e che già pregustavano l’agognata vittoria. Anche se, a bocce ferme, il bicchiere può essere visto mezzo pieno: Udine c’è e se la gioca con tutti, anche sui campi difficili, anche quando alcuni suoi giocatori importanti “steccano”, anche quando gli arbitri non la tutelano.

PALLACANESTRO TRIESTE – OLD WILD WEST APU UDINE 57-54 (15-10; 26-29; 39-42)

PALLACANESTRO TRIESTE: Bossi, Filloy 3, Rolli, Reyes 16, Deangeli 2, Ruzzier 3 Camporeale, Campogrande, Candussi 13, Vildera 3, Ferrero, Brooks 14. All. Christian

APU UDINE: Vedovato, Clark 16, Alibegovic 4, Caroti 9, Arletti 2, Gaspardo 7, Delia, Da Ros, Agostini, Zomero. Monaldi 16, Ikangi. All. Vertemati