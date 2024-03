Ritorno sul parquet vittorioso dell’APU Udine

AGRIGENTO – Dopo lo stop di due settimane per consentire a Delia di rispondere alla chiamata della nazionale argentina, l’Old Wild West ha ripreso il cammino nella fase ad orologio vincendo in trasferta ad Agrigento per 82 a 70.

La gara ha visto Udine, avanti nel punteggio già dal primo quarto di gioco, distanziare al 20′ di 13 lunghezze i padroni di casa grazie alle buone prestazioni di Delia (MVP dei bianconeri con 17 punti e 6 rimbalzi) e di Monaldi. Gli ospiti hanno avuto una flessione di rendimento nel terzo quarto del match, vinto per 21 a 14 dai padroni di casa, in cui alcuni ottimi canestri della guardia americana Cohill hanno portato Agrigento fino a -3 (53-56). Nell’ultima frazione di gioco, alcune buone iniziative di Ikangi e le triple di Alibegovic hanno consentito a Udine di tornare ad aumentare il divario e di regalarsi un finale di match senza troppi patemi.

Mercoledì arriva subito un nuovo turno esterno per i ragazzi di coach Vertemati: Monaldi & co. saranno, infatti, ospiti del Latina Basket allenati dall’ex Giancarlo Sacco.

Moncada Energy Agrigento – APU Old Wild West Udine 70-82 (23-26 ; 35-48; 56-62)

Moncada Energy Agrigento: Dwayne Cohill 21 (8/14, 1/2), Lorenzo Ambrosin 17 (4/9, 3/4), Jacob Polakovich 10 (5/8, 0/0), Davide Meluzzi 8 (2/4, 1/3), Albano Chiarastella 5 (1/2, 1/3), Nicolas Morici 4 (1/2, 0/1), Agustin Fabi 3 (0/0, 1/2), Mait Peterson 2 (1/1, 0/0), Sadio soumalia Traore 0 (0/1, 0/0), Emanuele Caiazza 0 (0/1, 0/0). All. Corbani.

Apu Old Wild West Udine: Marcos Delia 17 (6/7, 0/0), Mirza Alibegovic 15 (1/5, 3/7), Jason Clark 12 (3/7, 1/5), Diego Monaldi 10 (1/1, 2/6), Iris Ikangi 8 (1/2, 2/3), Lorenzo Caroti 8 (1/1, 2/7), Raphael Gaspardo 4 (2/3, 0/1), Matteo Da ros 4 (1/3, 0/1), Quirino De laurentiis 4 (2/4, 0/0), Gianmarco Arletti 0 (0/0, 0/0), Benjamin Marchiaro 0 (0/0, 0/0). All. Vertemati