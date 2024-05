Gara-3 è di Udine che si impone al Carnera su Cantù

UDINE – L’Old Wild West è viva e batte al Carnera per 76-60 l’Acqua San Bernardo Cantù in gara-3 di semifinale play-off.

Ci è voluta una prova di squadra di grande spessore dei bianconeri per avere la meglio, anche con uno scarto importante, di una Cantù che ha dimostrato ancora una volta di essere stata costruita per salire.

Con ancora Jason Clark seduto comodamente a bordo campo, i ragazzi di coach Vertemati hanno letteralmente gettato il cuore oltre all’ostacolo sovrastando gli avversari dove potevano, cioè sotto canestro. Lo scout parla di 50 rimbalzi (18 offensivi) di Udine e di soli 32 degli avversari, uno strapotere che ha permesso a Monaldi e compagni di tirare 7 volte in più degli ospiti e di ovviare a statistiche di tiro non brillanti.

Vittoria meritatissima quella dei friulani che, a parte un breve frangente nel primo quarto, han condotto il match per tutta la partita. Una mano importante l’ha anche fornita il pubblico, accorso in grande numero al Carnera (sostanzialmente tutto esaurito), nonostante la diretta televisiva in chiaro.

Lo strappo che ha dato l’impronta al match a favore dell’APU è arrivato grazie ad uno spettacolare Alibegovic che prima, al volo, ha segnato sulla sirena il canestro del +7 di metà gara (37-30) e poi, nella ripresa, ha infilato due triple di capitale importanza che hanno fatto volare i padroni di casa sul + 16 (46-30). Nell’ultimo quarto, Cantù ha provato a risalire affidandosi ad Hickey (velocissimo, ma ben limitato da Ikangi) e da Young (mani di velluto e grande forza sotto canestro), ma Udine ha avuto un ispirato Monaldi che nel finale ha insaccato i canestri che vogliono dire il 2 a 1 nella serie con Cantù.

Gara-4 è in programma domenica, sempre al Carnera, con inizio alle ore 19.00. Gli uomini di coach Vertemati cercheranno di realizzare un’altra impresa e, per farlo, occorrerà un’altra volta un Carnera ribollente.

Apu Old Wild West Udine – Acqua S.Bernardo Cantù 76-60 (20-16, 37-30, 59-46).

Apu Old Wild West Udine: Diego Monaldi 19 (2/3, 4/8), Mirza Alibegovic 16 (4/6, 2/9), Iris Ikangi 12 (3/3, 2/8), Jalen Cannon 7 (2/5, 0/0), Raphael Gaspardo 6 (3/5, 0/4), Quirino De laurentiis 6 (3/4, 0/0), Gianmarco Arletti 4 (2/3, 0/1), Lorenzo Caroti 3 (0/2, 0/4), Matteo Da ros 3 (0/2, 1/1), Michele Zomero n.e., Benjamin Marchiaro n.e., Marcos Delia n.e. All. Vertemati.

Acqua S.Bernardo Cantù: Solomon Young 14 (3/6, 2/7), Anthony Hickey 11 (3/6, 1/6), Filippo Baldi rossi 9 (2/2, 1/2), Stefan Nikolic 7 (2/2, 1/3), Nicola Berdini 6 (1/1, 1/2), Riccardo Moraschini 5 (1/7, 0/4), Christian Burns 4 (1/7, 0/1), Luca Cesana 2 (1/1, 0/1), Lorenzo Bucarelli 2 (1/1, 0/2), Curtis Nwohuocha 0 (0/0, 0/0), Gabriele Tarallo n.e.. All. Cagnardi.

