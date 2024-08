Controlli a Borgo Stazione: la Polizia Locale trae bilancio positivo

Udine – La Polizia Locale di Udine ha intensificato la propria attività di controllo e sicurezza nel quartiere di Borgo Stazione a partire dal 16 giugno fino al 31 luglio 2024. Questo periodo ha visto un incremento significativo nella frequenza e nella portata delle operazioni di vigilanza, con risultati tangibili che sono stati recentemente riportati.

Intensificazione dei controlli e risultati conseguenti

Nel periodo considerato, sono stati effettuati 142 posti di controllo che hanno portato all’identificazione di 400 persone. Le operazioni hanno prodotto 45 sanzioni per violazioni del Codice della Strada e dei regolamenti comunali. Questi controlli hanno avuto un impatto diretto sulla riduzione di situazioni di degrado nel quartiere, migliorando la qualità della vita per i residenti.

Le forze di polizia hanno anche effettuato un arresto in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e hanno gestito vari casi di infrazioni, tra cui quattro episodi di ubriachezza e un caso di ubriachezza con atti contrari alla pubblica decenza. Tra le altre infrazioni, si annoverano 13 sanzioni per revisione non eseguita e 5 multe per sosta vietata.

Le dichiarazioni dell’assessora Rosi Toffano

L’Assessora alla Polizia Locale, Rosi Toffano, ha commentato positivamente i risultati ottenuti. “Il Comando della Polizia Locale di Udine conferma il suo impegno costante nel mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico a Borgo Stazione,” ha affermato. “I numeri delle operazioni condotte dimostrano l’efficacia del potenziamento dei controlli, mirato a contrastare le attività illecite e a garantire il rispetto delle norme.”

Toffano ha anche sottolineato che la presenza degli street tutor e i servizi extra continueranno fino a settembre, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel garantire un ambiente più sicuro per tutti i cittadini.

Attività della Polizia Locale in città

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2024, la Polizia Locale di Udine ha condotto un vasto numero di operazioni su tutto il territorio comunale. Sono state effettuate 1.636 pattuglie e 159 servizi di ordine pubblico, con un ampio numero di controlli in varie aree strategiche della città. I dati includono:

612 pattuglie di pronto intervento

367 pattuglie appiedate

186 pattuglie nella zona Stazione

118 pattuglie per controlli nelle zone Nord e Sud

Inoltre, sono stati effettuati 72 posti di controllo sulle strade di accesso alla città e 38 posti di controllo per la velocità. Anche le segnalazioni alla Questura sono state numerose, con 129 segnalazioni per comportamenti suscettibili di DASPO urbano.

Obiettivi futuri e piani strategici

L’Assessora Toffano ha aggiunto che il lavoro svolto finora rappresenta solo una parte di un piano strategico più ampio volto ad aumentare la sicurezza urbana e il rispetto delle norme su tutto il territorio comunale. La Polizia Locale continuerà a presidiare Borgo Stazione con la stessa attenzione, monitorando costantemente il territorio e intervenendo prontamente in caso di necessità.

