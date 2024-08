L’APU tra amichevoli di prestigio e ritiro a Malborghetto

UDINE – Entra sempre di più nel vivo il precampionato dell’APU Old Wild West Udine. Dopo il test a porte chiuse con San Vendemiano (terminato con una vittoria per 89-67), la formazione del neo-capitano Alibegovic sarà impegnata sabato sera alle ore 20 a Codroipo contro il Cedevita Zagabria.

La sera del giorno successivo i bianconeri saliranno a Malborghetto per iniziare il ritiro precampionato.

La sede che ospiterà l’equipe friulana rappresenta una succulenta novità della stagione non solo sportiva friulana: l’Hotel Hammerack Mountain Retreat aprirà, infatti, le porte proprio per i cestisti udinesi dopo essere stato rilevato e ristrutturato dal presidente dell’APU Alessandro Pedone. Anche le Women-APU usufruiranno della struttura, salendo in Val Canale subito dopo i colleghi maschi.

Dotato di 22 camere doppie, una SPA di circa 1000 metri quadrati, un ristorante gourmet, un bistrot e, sopratutto, dell’impareggiabile vista sulle Alpi Giulie, il nuovo albergo intende rappresentare un “buen ritiro” per coppie che intendono allontanarsi dallo stress della vita urbana e ritemprarsi in un ambiente confortevole circondato dalla natura. Ristorante e centro benessere saranno aperti anche per i visitatori esterni a partire dal ponte dell’Immacolata del prossimo dicembre.

Le strutture sportive, dove gli atleti suderanno, saranno, invece, quelle già collaudate del comprensorio tarvisiano.

Ridiscesi in pianura, i giocatori dell’Old Wild West saranno quindi impegnati al Carnera il 6-7 settembre nel Memorial Pajetta (insieme a Verona, Orzinuovi e Brindisi), il 12 settembre al Taliercio contro il Mestre, il 18 settembre a Spilimbergo contro Cento ed il 22 settembre al Carnera contro il K.K. Sencur.

