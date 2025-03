L’APU batte anche Cantù e tenta la fuga

UDINE – L’atteso posticipo televisivo di domenica sera, valevole per la 31a giornata di serie A2, ha visto l’Old Wild West Udine sconfiggere l’Acqua San Bernardo Cantù per 89 a 85.

Una vittoria importantissima per le sorti del campionato, anche se non ancora decisiva. I friulani si portano, infatti, a +6 sulla seconda in classifica Rimini (che, però, deve recuperare una gara) ed a +8 sulla stessa Cantù, con cui avevano vinto anche all’andata.

In un palasport Carnera colmo di gente e di passione, con il solo spicchio dei posti riservati ai tifosi ospiti desolatamente vuoto, la formazione di coach Vertemati è rimasta davanti nel punteggio per oltre 36′, mettendo in campo tanta “garra” e spirito di squadra che sono stati determinanti per portare a casa i due punti. Cantù ha dimostrato di avere individualità di primo livello (non solo il play-guardia McGuee, ma anche l’esperto Moraschini e l’”azzurro” Basile), ma, a livello di squadra e di forza mentale, Udine ha ribadito di esserle superiore e di non essere prima a caso.

La partita, che era iniziata con un primo quarto super dei padroni di casa che, con un ottimo 8/14, da tre punti si erano portati sul +11 (27-16), si è decisa nel finale di match, dopo che Cantù aveva compiuto la rincorsa arrivando a superare i padroni di casa ad inizio ultimo quarto (68-69) grazie alle giocate di uno spettacolare McGee.

A quel punto, il playmaker bianconero Hickey (25 punti e 7 assist per lui), ex della gara, ben supportato da Alibegovic e Johnson, è salito in cattedra con le giocate che gli sono valsi 9 punti nell’ultimo quarto e che sono risultate determinanti per rimandare avanti nel punteggio i padroni di casa fino all’epilogo vittorioso.

Domenica prossima l’Old Wild West Udine sarà di scena ad Orzinuovi contro la squadra allenata dall’udinese Ciani e che è reduce dal successo esterno proprio con Rimini.

Apu Old Wild West Udine – Acqua S.Bernardo Cantù 89-85 (27-16, 44-37, 68-67)

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 25 (5/7, 5/11), Mirza Alibegovic 16 (2/3, 4/10), Xavier Johnson 16 (3/6, 2/3), Matteo Da ros 10 (0/1, 3/6), Iris Ikangi 6 (0/0, 2/4), Lorenzo Caroti 5 (0/0, 1/4), Simone Pepe 5 (1/1, 1/3), Lorenzo Ambrosin 3 (0/0, 0/0), Rei Pullazi 3 (0/0, 1/3), Davide Bruttini 0 (0/0, 0/0), Mazburss Krisjanis n.e., Matteo Agostini n.e.. All. Vertemati.

Acqua S.Bernardo Cantù: Tyrus Mcgee 23 (7/10, 2/4), Fabio Valentini 16 (1/4, 4/6), Riccardo Moraschini 15 (5/9, 1/4), Grant Basile 12 (5/7, 0/2), Dustin Hogue 9 (4/7, 0/0), Filippo Baldi rossi 6 (2/3, 0/0), Matteo Piccoli 2 (1/1, 0/2), Joonas Riismaa 2 (0/1, 0/1), Luca Possamai 0 (0/0, 0/0), Leonardo Okeke n.e., Andrea Beltrami n.e.. . All. Brienza.

