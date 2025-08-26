Il 26 agosto 1985 Trieste divenne per un giorno il centro del basket mondiale. In occasione di un’amichevole organizzata dalla Nike, un giovanissimo Michael Jordan, allora astro nascente dell’NBA, indossò la divisa nero-arancio della Stefanel Pallacanestro Trieste e con una schiacciata spettacolare infranse il tabellone del Palachiarbola. Un gesto entrato nella memoria collettiva come lo “Shattered Backboard Game”, destinato a segnare per sempre la storia dello sport.

“Through The Glass”, l’omaggio della città

A quarant’anni di distanza, il capoluogo giuliano ha voluto ricordare quell’evento con “Through The Glass”, una manifestazione celebrativa che unisce sport, memoria e cultura. Alla presentazione è intervenuto l’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro, che ha sottolineato come “Trieste abbia da sempre un rapporto speciale con la pallacanestro” e come grazie a Michael Jordan “la città resterà nella storia del basket internazionale”.

La targa celebrativa al Palachiarbola

Durante la cerimonia è stata svelata una targa commemorativa del 40° anniversario (1985-2025), alla presenza del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, dell’ideatore dell’iniziativa Erik Filipac e del presidente dell’associazione Che spettacolo, Massimo Piubello.

Sport e giovani, un binomio fondamentale

Scoccimarro ha evidenziato anche “l’importanza dello sport nella formazione dei giovani e nella promozione della salute”, ricordando l’impegno della Regione Friuli-Venezia Giulia a sostegno delle associazioni sportive attraverso bandi dedicati, tra cui quelli per l’efficientamento energetico degli impianti sportivi.

Un legame indelebile con il basket mondiale

Con “Through The Glass”, Trieste rinnova il suo legame indissolubile con la pallacanestro e con una leggenda come Michael Jordan, celebrando una pagina di sport che ha valicato i confini cittadini per diventare patrimonio della memoria cestistica internazionale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook