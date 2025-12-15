Udine, previsioni meteo del 16 dicembre 2025
Udine, martedì 16 dicembre tra nubi e clima fresco: giornata asciutta ma grigia. Da metà settimana tornano le piogge.
UDINE – La giornata di martedì 16 dicembre 2025 vedrà Udine alle prese con un graduale aumento della nuvolosità, inserito in un contesto di pressione in diminuzione su tutto il Nord Est. Il tempo resterà asciutto, ma con cieli spesso parzialmente nuvolosi e un clima tipicamente invernale. Non sono previste precipitazioni significative, né allerte meteo, ma il quadro generale indica un peggioramento nei giorni successivi.
Mattino – Parziali schiarite e aria fresca
Il mattino si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, alternati a brevi schiarite, soprattutto sui settori di pianura. I venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a mantenere l’aria fresca e asciutta. Le temperature minime scenderanno fino a 4°C, con condizioni ideali per la formazione di umidità nei bassi strati.
Pomeriggio – Nubi più compatte e cielo grigio
Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità tenderà a diventare più compatta, con cieli spesso coperti e una sensazione di clima più chiuso. Le temperature massime raggiungeranno gli 11°C, mentre lo zero termico attorno ai 2270 metri segnalerà un progressivo raffreddamento in quota. I venti, in attenuazione, ruoteranno gradualmente da Nord, mantenendo però un quadro stabile.
Sera – Cielo coperto ma senza piogge
In serata il cielo resterà molto nuvoloso, ma senza precipitazioni, confermando una giornata grigia ma sostanzialmente tranquilla sul fronte dei fenomeni.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 17 dicembre: piogge leggere diffuse;
- Giovedì 18 dicembre: cielo nuvoloso, con clima umido;
- Venerdì 19 dicembre: tempo variabile, con possibili pause asciutte.
