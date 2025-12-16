Trieste, previsioni meteo del 17 dicembre 2025

TRIESTE – La giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Trieste sarà segnata dal passaggio di una circolazione depressionaria, responsabile di cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse, soprattutto nella prima parte del giorno. Nel corso delle ore, tuttavia, è atteso un progressivo miglioramento, con fenomeni in attenuazione dalla sera. Nessuna allerta meteo risulta attiva.

Mattino: piogge diffuse e cielo coperto

Durante il mattino, il capoluogo giuliano sarà interessato da cieli coperti e piogge deboli ma persistenti, con possibili rovesci intermittenti. I venti moderati da Est e il mare poco mosso accompagneranno una fase tipicamente invernale, con clima umido e cieli chiusi. Le temperature minime si manterranno elevate per il periodo, attorno agli 11°C.

Pomeriggio: fenomeni in attenuazione

Nel corso del pomeriggio, la struttura perturbata inizierà lentamente a perdere intensità. Le piogge tenderanno a indebolirsi, pur in un contesto ancora molto nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre i venti ruoteranno gradualmente dai quadranti orientali a Sud-Sudovest, restando di intensità moderata.

Sera: miglioramento e tempo più asciutto

In serata è atteso un miglioramento più deciso, con cessazione delle precipitazioni e condizioni asciutte, pur in presenza di nubi residue. Lo zero termico, posizionato intorno ai 2040 metri, conferma un contesto mite in quota.

Tendenza meteo Trieste

Giovedì 18 dicembre: cielo nuvoloso, senza precipitazioni rilevanti;

cielo nuvoloso, senza precipitazioni rilevanti; Venerdì 19 dicembre: ancora nuvolosità diffusa;

ancora nuvolosità diffusa; Sabato 20 dicembre: condizioni più soleggiate.

