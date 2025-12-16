Udine, previsioni meteo del 17 dicembre 2025

UDINE – La giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Udine sarà caratterizzata da condizioni di diffusa instabilità, legate al passaggio di una circolazione depressionaria che interesserà l’intero Nord-Est. Il tempo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con piogge soprattutto nella prima parte della giornata e una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio, fino a condizioni più asciutte in serata. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: cieli coperti e piogge diffuse

Durante le ore mattutine, il cielo su Udine sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli diffuse, localmente moderate e intermittenti. Si tratterà di una fase tipicamente grigia e umida, accompagnata da venti deboli dai quadranti nord-orientali, che contribuiranno a mantenere una sensazione di fresco nonostante temperature non particolarmente rigide. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, mentre lo zero termico resterà relativamente alto, posizionandosi sui 2000 metri, limitando eventuali fenomeni nevosi alle quote più elevate.

Pomeriggio: fenomeni in graduale attenuazione

Nel corso del pomeriggio, la struttura perturbata tenderà progressivamente a perdere intensità. Le precipitazioni diventeranno più deboli e discontinue, lasciando spazio a una fase di attenuazione dei fenomeni, pur con nuvolosità ancora estesa. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valore in linea con le medie stagionali, mentre i venti tenderanno a disporsi più debolmente dai quadranti settentrionali.

Sera: tempo asciutto ma ancora nuvoloso

In serata, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo, con cessazione delle piogge e tempo asciutto. Il cielo resterà nuvoloso, ma con un contesto più stabile, che farà da preludio a una seconda parte della settimana meno instabile.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 18 dicembre: giornata nuvolosa, senza precipitazioni rilevanti;

giornata nuvolosa, senza precipitazioni rilevanti; Venerdì 19 dicembre: nuvolosità diffusa, clima stabile;

nuvolosità diffusa, clima stabile; Sabato 20 dicembre: ritorno del sole, con condizioni più asciutte.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook