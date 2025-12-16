Udine, previsioni meteo del 17 dicembre 2025
Udine, mercoledì 17 dicembre con cielo coperto e piogge in attenuazione. Migliora in serata. Giovedì e venerdì nuvolosi, sabato sole.
UDINE – La giornata di mercoledì 17 dicembre 2025 a Udine sarà caratterizzata da condizioni di diffusa instabilità, legate al passaggio di una circolazione depressionaria che interesserà l’intero Nord-Est. Il tempo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con piogge soprattutto nella prima parte della giornata e una graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio, fino a condizioni più asciutte in serata. Nessuna allerta meteo è prevista.
Mattino: cieli coperti e piogge diffuse
Durante le ore mattutine, il cielo su Udine sarà molto nuvoloso o coperto, con piogge deboli diffuse, localmente moderate e intermittenti. Si tratterà di una fase tipicamente grigia e umida, accompagnata da venti deboli dai quadranti nord-orientali, che contribuiranno a mantenere una sensazione di fresco nonostante temperature non particolarmente rigide. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 4°C, mentre lo zero termico resterà relativamente alto, posizionandosi sui 2000 metri, limitando eventuali fenomeni nevosi alle quote più elevate.
Pomeriggio: fenomeni in graduale attenuazione
Nel corso del pomeriggio, la struttura perturbata tenderà progressivamente a perdere intensità. Le precipitazioni diventeranno più deboli e discontinue, lasciando spazio a una fase di attenuazione dei fenomeni, pur con nuvolosità ancora estesa. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, valore in linea con le medie stagionali, mentre i venti tenderanno a disporsi più debolmente dai quadranti settentrionali.
Sera: tempo asciutto ma ancora nuvoloso
In serata, è atteso un miglioramento delle condizioni meteo, con cessazione delle piogge e tempo asciutto. Il cielo resterà nuvoloso, ma con un contesto più stabile, che farà da preludio a una seconda parte della settimana meno instabile.
Tendenza meteo Udine
- Giovedì 18 dicembre: giornata nuvolosa, senza precipitazioni rilevanti;
- Venerdì 19 dicembre: nuvolosità diffusa, clima stabile;
- Sabato 20 dicembre: ritorno del sole, con condizioni più asciutte.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login