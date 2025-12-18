Trieste, previsioni meteo del 19 dicembre 2025

TRIESTE – La giornata di venerdì 19 dicembre 2025 a Trieste sarà caratterizzata da un contesto nuvoloso e umido, tipico della stagione, con deboli piogge nelle prime ore e una successiva attenuazione dei fenomeni nel corso della giornata. Il quadro meteorologico resterà comunque privo di particolari criticità, con mare quasi calmo e temperature miti.

Mattino – Cieli coperti e pioviggini intermittenti

Nel corso del mattino, il capoluogo giuliano sarà interessato da cieli molto nuvolosi o coperti, con la possibilità di deboli piogge sparse, per un accumulo complessivo stimato attorno a 1 mm. Le temperature minime si manterranno elevate per il periodo, intorno agli 11°C, mentre i venti deboli da Ovest-Nordovest contribuiranno a mantenere l’atmosfera umida ma senza rinforzi significativi. Il mare quasi calmo non presenterà condizioni avverse.

Pomeriggio – Fenomeni in attenuazione

Nel pomeriggio si assisterà a una graduale attenuazione della nuvolosità e all’assorbimento delle precipitazioni, con la possibilità di qualche timida schiarita soprattutto verso il tardo pomeriggio. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre lo zero termico si posizionerà attorno ai 2120 metri, segnale di masse d’aria relativamente miti in quota.

Sera – Clima stabile e cielo ancora nuvoloso

In serata il tempo si manterrà asciutto, con nuvolosità diffusa ma senza nuovi fenomeni. I venti resteranno deboli occidentali e il contesto generale sarà di stabilità atmosferica. Nessuna allerta meteo è prevista per Trieste.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 20 dicembre: tempo soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi;

tempo soleggiato, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi; Domenica 21 dicembre: condizioni ancora stabili e ben soleggiate, clima mite;

condizioni ancora stabili e ben soleggiate, clima mite; Lunedì 22 dicembre: maggiore variabilità, con alternanza di nubi e schiarite e bassa probabilità di fenomeni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook