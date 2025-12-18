Udine, previsioni meteo del 19 dicembre 2025

UDINE – A Udine, la giornata di venerdì 19 dicembre 2025 sarà contraddistinta da tempo generalmente stabile, con nubi alternate a schiarite e assenza di precipitazioni. Un contesto meteorologico tranquillo accompagnerà il territorio friulano, con temperature miti e venti deboli.

Mattino – Nubi irregolari senza piogge

Durante il mattino, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a momenti di cielo più aperto. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 7°C, mentre i venti deboli da Nord-Nordovest favoriranno una discreta ventilazione senza effetti rilevanti.

Pomeriggio – Schiarite più ampie

Nel corso del pomeriggio, le schiarite diventeranno più frequenti, regalando momenti soleggiati soprattutto nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima toccherà i 12°C, con zero termico attorno ai 2090 metri, valori superiori alle medie stagionali.

Sera – Tempo tranquillo

In serata, il cielo resterà variabile, con nubi sparse ma assenza di fenomeni. I venti si disporranno debolmente da Ovest-Sudovest, mantenendo un clima complessivamente stabile. Nessuna allerta meteo è prevista per l’area udinese.

Tendenza meteo Udine

Sabato 20 dicembre: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi;

giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi; Domenica 21 dicembre: condizioni stabili e luminose, clima mite;

condizioni stabili e luminose, clima mite; Lunedì 22 dicembre: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

