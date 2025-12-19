Trieste, previsioni meteo del 20 dicembre 2025
Trieste, sabato 20 dicembre con tempo stabile e cieli poco nuvolosi. Domenica ancora sole, poi tornano piogge deboli.
TRIESTE – La giornata di sabato 20 dicembre 2025 a Trieste sarà caratterizzata da tempo stabile e condizioni ampiamente soleggiate, grazie alla presenza di un campo di alte pressioni ben strutturato sul Nord Est. Un contesto favorevole per attività all’aperto, prima di un graduale cambio di scenario atteso all’inizio della prossima settimana.
Mattino – Cieli poco nuvolosi e Bora moderata
Al mattino il cielo si presenterà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche velatura innocua in transito. I venti moderati di Bora soffieranno dai quadranti Est-Nordest, mantenendo l’aria frizzante soprattutto lungo la fascia costiera. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 10°C, valori tipici per il periodo.
Pomeriggio – Stabilità atmosferica e clima mite
Nel corso del pomeriggio il tempo resterà stabile e asciutto, con cieli sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 13°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, attorno ai 2255 metri, confermando l’assenza di aria fredda in quota. Il mare poco mosso garantirà buone condizioni anche per la navigazione.
Sera – Atmosfera tranquilla e senza fenomeni
In serata non sono attesi cambiamenti significativi: cieli poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, con venti moderati da Nordest. Nessuna allerta meteo attiva sull’area triestina.
Tendenza meteo Trieste
- Domenica 21 dicembre: prevalenza di sole e tempo asciutto;
- Lunedì 22 dicembre: aumento della nuvolosità e piogge deboli intermittenti;
- Martedì 23 dicembre: condizioni ancora instabili, con precipitazioni leggere a tratti.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login