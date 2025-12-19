Udine, previsioni meteo del 20 dicembre 2025

UDINE – A Udine, sabato 20 dicembre 2025 si aprirà con una giornata pienamente invernale ma stabile, inserita in un contesto dominato dall’alta pressione. Il tempo sarà asciutto e soleggiato, con forti escursioni termiche tra notte e giorno.

Mattino – Freddo nelle ore notturne e cieli sereni

Il mattino sarà caratterizzato da cieli sereni o poco nuvolosi, con temperature minime in calo fino a 1°C, localmente più basse nelle aree rurali. I venti deboli da Nord favoriranno un clima secco e limpido.

Pomeriggio – Sole diffuso e clima gradevole

Nel pomeriggio il tempo resterà stabile, con ampio soleggiamento su tutta la pianura friulana. La temperatura massima salirà fino a 12°C, mentre lo zero termico si posizionerà attorno ai 2286 metri, segnale di aria mite in quota.

Sera – Stabilità confermata e calo termico

In serata il cielo resterà poco nuvoloso, con rapido raffreddamento nei bassi strati e condizioni favorevoli alla formazione di locali inversioni termiche. Nessuna allerta meteo in vigore.

Tendenza meteo Udine

Domenica 21 dicembre: ancora soleggiato e asciutto;

ancora soleggiato e asciutto; Lunedì 22 dicembre: aumento delle nubi e piogge deboli;

aumento delle nubi e piogge deboli; Martedì 23 dicembre: cielo nuvoloso, con fenomeni meno probabili.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook