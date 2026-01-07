Trieste, previsioni meteo del 8 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di giovedì 8 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da bel tempo stabile, con cieli sereni e sole splendente per l’intero arco della giornata. Il quadro meteorologico sarà dominato da un campo di alta pressione ben strutturato sul Nord Est, capace di garantire condizioni asciutte ma anche temperature pienamente invernali, con allerta meteo per ghiaccio attiva.

Mattino – Sole e freddo pungente

Le prime ore del mattino si apriranno con cielo sereno e ottima visibilità, ma con temperature basse. La minima scenderà fino a -1°C, favorendo gelate diffuse soprattutto nelle zone meno esposte e lungo le arterie secondarie. I venti moderati da Est contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo, rendendo il clima rigido nonostante il soleggiamento. Massima attenzione alla possibile presenza di ghiaccio su strade e marciapiedi.

Pomeriggio – Tempo stabile e luminoso

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con assenza totale di precipitazioni. La temperatura massima raggiungerà i 5°C, valori bassi ma in linea con il periodo. I venti, ancora moderati, ruoteranno dai quadranti Sud-Est, mentre il mare resterà poco mosso, garantendo condizioni favorevoli anche lungo il litorale. Lo zero termico a soli 393 metri conferma la presenza di aria molto fredda a bassa quota.

Sera – Calo termico e rischio ghiaccio

In serata il cielo rimarrà sereno, favorendo un rapido raffreddamento. Le temperature torneranno prossime allo zero, con rinnovato rischio di formazione di ghiaccio, soprattutto nelle ore notturne e all’alba del giorno successivo.

Tendenza meteo Trieste

