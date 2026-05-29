Trieste, previsioni meteo del 30 maggio 2026

TRIESTE – L’ultimo fine settimana di maggio si aprirà sotto il segno della stabilità atmosferica sul capoluogo giuliano. Per sabato 30 maggio 2026 le previsioni indicano una giornata caratterizzata da sole prevalente, clima gradevole e assenza di precipitazioni, grazie alla presenza di un robusto campo di alta pressione che continua a interessare il Friuli Venezia Giulia. Il contesto meteorologico sarà favorevole sia per chi sceglierà il mare sia per chi trascorrerà la giornata in città, con temperature piacevoli e ventilazione moderata.

Mattinata: sole e clima mite sul litorale

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su Trieste e lungo tutta la fascia costiera. Le temperature si manterranno già piuttosto elevate nelle prime ore del mattino, con una minima di circa 23°C, mentre i venti moderati provenienti da Est contribuiranno a rendere il clima piacevole. Il mare si presenterà quasi calmo, condizione ideale per attività nautiche, passeggiate sul lungomare e prime uscite verso le località balneari della costa.

Pomeriggio: velature in transito ma tempo stabile

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a dominare lo scenario meteorologico, anche se saranno possibili alcune velature e passaggi nuvolosi di scarsa consistenza. La temperatura massima raggiungerà i 25°C, mantenendo un clima particolarmente gradevole e meno afoso rispetto alle zone interne della regione. Lo zero termico si attesterà attorno ai 3.666 metri, segnale della presenza di aria mite anche alle quote più elevate.

Serata: condizioni ideali per vivere il centro e il lungomare

La serata trascorrerà senza particolari variazioni. Il cielo resterà poco nuvoloso e le temperature si manterranno piacevoli anche dopo il tramonto. Il mare continuerà a essere quasi calmo e la ventilazione moderata favorirà condizioni ideali per eventi, passeggiate sul lungomare Barcola e attività all’aperto. Non sono previste precipitazioni né fenomeni significativi.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 31 maggio: proseguirà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi;

proseguirà con condizioni generalmente stabili e cieli poco nuvolosi; Lunedì 1 giugno: l’atmosfera potrebbe diventare più instabile con il rischio di temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera;

l’atmosfera potrebbe diventare più instabile con il rischio di temporali sparsi, soprattutto tra pomeriggio e sera; Martedì 2 giugno: si prevede una giornata variabile con possibili piogge deboli e intermittenti alternate a schiarite.

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