Udine, previsioni meteo del 30 maggio 2026

UDINE – Il mese di maggio si chiuderà con una giornata dal sapore pienamente estivo sul territorio friulano. Le previsioni per sabato 30 maggio 2026 indicano infatti tempo stabile, ampie schiarite e temperature in deciso aumento, grazie alla persistenza dell’alta pressione sul Nord Est. Su Udine non sono previste precipitazioni e le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, escursioni e manifestazioni del fine settimana.

Mattinata: cielo poco nuvoloso e clima piacevole

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e da un’atmosfera stabile. La temperatura minima si attesterà attorno ai 17°C, garantendo un risveglio gradevole e una sensazione di comfort diffusa. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, senza particolari effetti sul clima cittadino.

Pomeriggio: massime fino a 30 gradi

Nel corso della giornata il sole continuerà a essere protagonista, anche se non mancheranno alcuni addensamenti pomeridiani, soprattutto verso le aree montane e prealpine. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, valore che conferma un contesto decisamente estivo. Lo zero termico salirà fino a circa 3.661 metri, mantenendosi su quote elevate per il periodo.

Serata: condizioni stabili e clima ancora gradevole

La serata si presenterà generalmente tranquilla. Le nubi sviluppatesi durante il pomeriggio tenderanno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a schiarite diffuse. Le temperature resteranno piacevoli anche dopo il tramonto e non sono previste precipitazioni. Sarà quindi una serata ideale per eventi all’aperto, passeggiate in centro e attività ricreative.

Tendenza meteo Udine

Domenica 31 maggio: il tempo si manterrà poco nuvoloso e generalmente stabile;

il tempo si manterrà poco nuvoloso e generalmente stabile; Lunedì 1 giugno: aumenterà la variabilità con possibili piogge deboli sparse, soprattutto nelle ore pomeridiane;

aumenterà la variabilità con possibili piogge deboli sparse, soprattutto nelle ore pomeridiane; Martedì 2 giugno: le condizioni resteranno instabili con ulteriori possibilità di precipitazioni leggere alternate a momenti soleggiati.

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