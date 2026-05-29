Udine, previsioni meteo del 30 maggio 2026
Meteo Udine sabato 30 maggio 2026: sole prevalente, temperature fino a 30°C e nessuna pioggia prevista. Domenica stabile.
UDINE – Il mese di maggio si chiuderà con una giornata dal sapore pienamente estivo sul territorio friulano. Le previsioni per sabato 30 maggio 2026 indicano infatti tempo stabile, ampie schiarite e temperature in deciso aumento, grazie alla persistenza dell’alta pressione sul Nord Est. Su Udine non sono previste precipitazioni e le condizioni saranno favorevoli per attività all’aperto, escursioni e manifestazioni del fine settimana.
Mattinata: cielo poco nuvoloso e clima piacevole
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da cieli poco nuvolosi e da un’atmosfera stabile. La temperatura minima si attesterà attorno ai 17°C, garantendo un risveglio gradevole e una sensazione di comfort diffusa. I venti soffieranno debolmente da Nord-Nordest, senza particolari effetti sul clima cittadino.
Pomeriggio: massime fino a 30 gradi
Nel corso della giornata il sole continuerà a essere protagonista, anche se non mancheranno alcuni addensamenti pomeridiani, soprattutto verso le aree montane e prealpine. La temperatura massima raggiungerà i 30°C, valore che conferma un contesto decisamente estivo. Lo zero termico salirà fino a circa 3.661 metri, mantenendosi su quote elevate per il periodo.
Serata: condizioni stabili e clima ancora gradevole
La serata si presenterà generalmente tranquilla. Le nubi sviluppatesi durante il pomeriggio tenderanno gradualmente a dissolversi, lasciando spazio a schiarite diffuse. Le temperature resteranno piacevoli anche dopo il tramonto e non sono previste precipitazioni. Sarà quindi una serata ideale per eventi all’aperto, passeggiate in centro e attività ricreative.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 31 maggio: il tempo si manterrà poco nuvoloso e generalmente stabile;
- Lunedì 1 giugno: aumenterà la variabilità con possibili piogge deboli sparse, soprattutto nelle ore pomeridiane;
- Martedì 2 giugno: le condizioni resteranno instabili con ulteriori possibilità di precipitazioni leggere alternate a momenti soleggiati.
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