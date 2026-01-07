Udine, previsioni meteo del 8 gennaio 2026

UDINE – A Udine, la giornata di giovedì 8 gennaio 2026 sarà contraddistinta da tempo stabile e soleggiato, sotto l’influsso di una robusta alta pressione. Il bel tempo sarà accompagnato da temperature molto basse, tipiche del pieno inverno, con allerta meteo per ghiaccio valida sull’intero territorio comunale.

Mattino – Freddo intenso e gelate

Le prime ore del giorno vedranno cieli sereni e aria limpida, ma con freddo intenso. La temperatura minima toccherà i -2°C, favorendo gelate diffuse e possibili tratti ghiacciati, soprattutto nelle zone rurali e periferiche. I venti deboli da Nord-Est contribuiranno a mantenere un’atmosfera secca e rigida, rendendo necessaria prudenza negli spostamenti mattutini.

Pomeriggio – Sole ma temperature contenute

Nel corso del pomeriggio il sole continuerà a splendere senza ostacoli. La temperatura massima si fermerà attorno ai 3°C, confermando un contesto climatico freddo nonostante il bel tempo. Lo zero termico a quota 0 metri è un dato significativo, indice di aria gelida fino al suolo. I venti, deboli, ruoteranno da Sud-Sudest, senza apportare variazioni rilevanti.

Sera – Sereno e nuovo calo termico

La serata sarà caratterizzata da cieli sereni, condizioni ideali per un rapido raffreddamento. Le temperature torneranno sotto zero, con rischio persistente di ghiaccio durante la notte.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 9 gennaio: possibile neve debole e aumento della nuvolosità;

possibile neve debole e aumento della nuvolosità; Sabato 10 gennaio: ritorno del sole;

ritorno del sole; Domenica 11 gennaio: tempo stabile e soleggiato.

