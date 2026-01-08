Trieste, previsioni meteo del 9 gennaio 2026
Trieste, 9 gennaio tra neve mattutina e pioggia nel pomeriggio. Migliora in serata. Weekend più stabile e soleggiato.
TRIESTE – La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da tempo instabile, con il passaggio di correnti umide e più miti che porteranno cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni deboli ma diffuse, specie nella prima parte della giornata. Al mattino sono attese deboli nevicate, mentre nel corso del pomeriggio la neve tenderà a trasformarsi in pioggia, complice un lieve rialzo termico. In serata, invece, è previsto un graduale miglioramento con le prime schiarite.
Mattino: nubi compatte e deboli nevicate
Le prime ore della giornata vedranno cieli coperti e precipitazioni nevose deboli, con fiocchi possibili anche a quote prossime al livello del mare. Le temperature minime, attorno ai 3°C, unite a uno zero termico sui 1443 metri, confermano una fase iniziale ancora pienamente invernale. I venti tesi da Nord-Nordest soffieranno lungo la costa, contribuendo a rendere il clima più freddo e umido.
Pomeriggio: passaggio a pioggia e clima più mite
Nel corso del pomeriggio le precipitazioni evolveranno in pioggia debole, con accumuli complessivi stimati intorno ai 6 mm. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, attenuandosi leggermente. Il mare resterà poco mosso, senza particolari criticità per la navigazione costiera.
Sera: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite
In serata è atteso un progressivo miglioramento, con attenuazione delle precipitazioni e schiarite sempre più ampie, preludio a una fase più stabile.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 10 gennaio: tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi;
- Domenica 11 gennaio: condizioni asciutte e luminose, clima freddo al mattino;
- Lunedì 12 gennaio: stabilità atmosferica e temperature in lieve aumento.
