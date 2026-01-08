Trieste, previsioni meteo del 9 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di venerdì 9 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da tempo instabile, con il passaggio di correnti umide e più miti che porteranno cieli molto nuvolosi o coperti e precipitazioni deboli ma diffuse, specie nella prima parte della giornata. Al mattino sono attese deboli nevicate, mentre nel corso del pomeriggio la neve tenderà a trasformarsi in pioggia, complice un lieve rialzo termico. In serata, invece, è previsto un graduale miglioramento con le prime schiarite.

Mattino: nubi compatte e deboli nevicate

Le prime ore della giornata vedranno cieli coperti e precipitazioni nevose deboli, con fiocchi possibili anche a quote prossime al livello del mare. Le temperature minime, attorno ai 3°C, unite a uno zero termico sui 1443 metri, confermano una fase iniziale ancora pienamente invernale. I venti tesi da Nord-Nordest soffieranno lungo la costa, contribuendo a rendere il clima più freddo e umido.

Pomeriggio: passaggio a pioggia e clima più mite

Nel corso del pomeriggio le precipitazioni evolveranno in pioggia debole, con accumuli complessivi stimati intorno ai 6 mm. La temperatura massima raggiungerà i 7°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti sud-occidentali, attenuandosi leggermente. Il mare resterà poco mosso, senza particolari criticità per la navigazione costiera.

Sera: attenuazione dei fenomeni e prime schiarite

In serata è atteso un progressivo miglioramento, con attenuazione delle precipitazioni e schiarite sempre più ampie, preludio a una fase più stabile.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 10 gennaio: tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi;

tempo stabile e soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi; Domenica 11 gennaio: condizioni asciutte e luminose, clima freddo al mattino;

condizioni asciutte e luminose, clima freddo al mattino; Lunedì 12 gennaio: stabilità atmosferica e temperature in lieve aumento.

