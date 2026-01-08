Udine, previsioni meteo del 9 gennaio 2026
Udine, 9 gennaio con neve debole al mattino e piogge in serata. Attiva l’allerta neve. Weekend più stabile e soleggiato.
UDINE – A Udine, la giornata di venerdì 9 gennaio 2026 sarà segnata da tempo perturbato, con cieli molto nuvolosi o coperti e fenomeni deboli ma persistenti, tipici di una fase di transizione atmosferica. Il mattino sarà caratterizzato da deboli nevicate, mentre nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. In serata il cielo resterà nuvoloso, con deboli piogge.
Mattino: neve debole e clima freddo
Nelle prime ore del giorno sono previste nevicate deboli, con allerta meteo per neve attiva sul territorio. Le temperature minime intorno a 0°C e lo zero termico a 927 metri favoriranno accumuli modesti, soprattutto sulle superfici più fredde. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere un clima rigido.
Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita
Nel pomeriggio le nevicate tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a qualche schiarita temporanea. La temperatura massima raggiungerà i 5°C, valori in lieve aumento ma ancora tipicamente invernali.
Sera: nubi persistenti e piogge deboli
In serata il cielo tornerà nuvoloso, con deboli piogge e accumuli complessivi limitati, stimati in circa 0,7 mm. I venti si manterranno deboli settentrionali, senza variazioni significative.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 10 gennaio: tempo soleggiato e asciutto, con clima freddo al mattino;
- Domenica 11 gennaio: cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in lieve aumento;
- Lunedì 12 gennaio: condizioni stabili, senza precipitazioni.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login