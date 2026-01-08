Udine, previsioni meteo del 9 gennaio 2026

UDINE – A Udine, la giornata di venerdì 9 gennaio 2026 sarà segnata da tempo perturbato, con cieli molto nuvolosi o coperti e fenomeni deboli ma persistenti, tipici di una fase di transizione atmosferica. Il mattino sarà caratterizzato da deboli nevicate, mentre nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad attenuarsi. In serata il cielo resterà nuvoloso, con deboli piogge.

Mattino: neve debole e clima freddo

Nelle prime ore del giorno sono previste nevicate deboli, con allerta meteo per neve attiva sul territorio. Le temperature minime intorno a 0°C e lo zero termico a 927 metri favoriranno accumuli modesti, soprattutto sulle superfici più fredde. I venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere un clima rigido.

Pomeriggio: attenuazione dei fenomeni e qualche schiarita

Nel pomeriggio le nevicate tenderanno ad attenuarsi, lasciando spazio a qualche schiarita temporanea. La temperatura massima raggiungerà i 5°C, valori in lieve aumento ma ancora tipicamente invernali.

Sera: nubi persistenti e piogge deboli

In serata il cielo tornerà nuvoloso, con deboli piogge e accumuli complessivi limitati, stimati in circa 0,7 mm. I venti si manterranno deboli settentrionali, senza variazioni significative.

Tendenza meteo Udine

Sabato 10 gennaio: tempo soleggiato e asciutto, con clima freddo al mattino;

tempo soleggiato e asciutto, con clima freddo al mattino; Domenica 11 gennaio: cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in lieve aumento;

cieli sereni o poco nuvolosi, temperature in lieve aumento; Lunedì 12 gennaio: condizioni stabili, senza precipitazioni.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook