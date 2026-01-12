Udine, previsioni meteo del 13 gennaio 2026
Udine, martedì 13 gennaio variabile e asciutto ma freddo al mattino. Allerta ghiaccio, nubi diffuse nei giorni successivi.
UDINE – A Udine, la giornata di martedì 13 gennaio 2025 sarà caratterizzata da tempo stabile ma variabile, con assenza di precipitazioni e una nuvolosità irregolare destinata ad aumentare nel corso della giornata. Resta però l’elemento del freddo notturno, con rischio di gelate.
Mattino- Freddo e rischio ghiaccio
Il mattino si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi e temperature minime fino a -1°C. In questo contesto è presente una allerta meteo per ghiaccio, soprattutto nelle prime ore della giornata, quando le superfici stradali potranno risultare scivolose. I venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno a una sensazione di freddo più accentuata.
Pomeriggio- Nubi in aumento ma tempo asciutto
Nel pomeriggio la nuvolosità tenderà ad aumentare, pur in assenza di fenomeni. La temperatura massima si attesterà attorno agli 8°C, mentre i venti si attenueranno, disponendosi da Sudest. Lo zero termico, molto elevato, raggiungerà i 2404 metri, segno di aria mite in quota che però non riuscirà a influenzare il freddo al suolo.
Sera- Cielo più chiuso e clima umido
In serata il cielo si presenterà nuvoloso, con clima più umido ma ancora asciutto. Le temperature torneranno a calare rapidamente dopo il tramonto, favorendo nuove gelate notturne.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 14 gennaio: nuvoloso, freddo al mattino;
- Giovedì 15 gennaio: cielo coperto, temperature stabili;
- Venerdì 16 gennaio: clima più umido, nuvolosità diffusa.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login