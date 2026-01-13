Udine, previsioni meteo del 14 gennaio 2026

UDINE – Una giornata stabile ma dal cielo spesso coperto caratterizzerà Udine domani, martedì 14 gennaio 2025, all’interno di una fase atmosferica umida che interessa gran parte del Friuli Venezia Giulia.

Mattino coperto e clima invernale

Il mattino si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti, senza precipitazioni. Le temperature minime scenderanno fino a 3°C, con clima tipicamente invernale sulle pianure friulane. I venti deboli da Nord-Est accompagneranno le prime ore della giornata, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio con parziali schiarite

Dal pomeriggio è attesa una lenta attenuazione della nuvolosità, con parziali schiarite che potranno rendere il cielo meno compatto, pur senza un vero ritorno del sole. La temperatura massima raggiungerà gli 8°C, mentre lo zero termico si manterrà attorno ai 1653 metri, indicando aria relativamente mite in quota. I venti ruoteranno a Sud-Est, restando deboli.

Sera umida con foschie e nebbie

In serata sono possibili foschie o banchi di nebbia, specie nelle aree di pianura e nelle zone più umide. Il cielo tornerà molto nuvoloso. Una giornata dominata da molte nubi su pianure e Prealpi, con assenza di fenomeni significativi. Sulle pianure settentrionali, come il Friuli centrale, la nuvolosità resterà compatta per gran parte della giornata, con aumento dell’umidità serale.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 15 gennaio: cielo nuvoloso, senza piogge;

cielo nuvoloso, senza piogge; Venerdì 16 gennaio: nuvolosità persistente e clima umido;

nuvolosità persistente e clima umido; Sabato 17 gennaio: ancora nubi diffuse, con possibili aperture.

