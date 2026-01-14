Trieste, previsioni meteo del 15 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di giovedì 15 gennaio 2025 a Trieste sarà caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità, con deboli piogge attese nel corso del pomeriggio, seguite da un parziale miglioramento in serata. Si tratterà di fenomeni deboli e intermittenti, con accumuli contenuti, stimati attorno a 0,3 millimetri. Il contesto meteorologico resta quello di una fase umida e poco dinamica, tipica del periodo invernale sull’Alto Adriatico.

Mattino con cielo nuvoloso e atmosfera umida

Nelle prime ore della giornata il cielo su Trieste si presenterà nuvoloso, con nubi in progressivo aumento e un’atmosfera piuttosto umida. Non sono previste precipitazioni al mattino, ma la copertura nuvolosa limiterà la presenza di sole. Le temperature minime si manterranno elevate, attorno ai 9°C, grazie all’influenza mitigatrice del mare. I venti deboli da Sud-Est soffieranno senza particolari rinforzi, mentre il mare resterà quasi calmo.

Pomeriggio con piogge deboli e cielo coperto

Nel corso del pomeriggio è atteso il momento più instabile della giornata, con deboli piogge sparse e cieli molto nuvolosi o coperti. I fenomeni saranno comunque di breve durata e modesta intensità, senza criticità. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, con zero termico attorno ai 1657 metri, indice di aria relativamente mite in quota. I venti ruoteranno deboli da Est-Nordest, mantenendo condizioni marine tranquille.

Sera con schiarite e cessazione dei fenomeni

In serata è previsto un graduale miglioramento, con attenuazione della nuvolosità e schiarite, soprattutto lungo la fascia costiera. Le precipitazioni tenderanno a cessare completamente.

Tendenza meteo Trieste

Venerdì 16 gennaio: ancora pioggia leggera e cielo nuvoloso;

ancora pioggia leggera e cielo nuvoloso; Sabato 17 gennaio: nubi sparse e tempo più stabile;

nubi sparse e tempo più stabile; Domenica 18 gennaio: variabilità con ampie schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook