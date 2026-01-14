Udine, previsioni meteo del 15 gennaio 2026

UDINE –La giornata di giovedì 15 gennaio 2025 a Udine sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi o coperti per gran parte del giorno, con deboli piogge attese in serata. I fenomeni saranno modesti, con accumuli intorno ai 0,3 millimetri, e non determineranno disagi significativi sul territorio urbano o sulle zone limitrofe. Si tratta di una tipica giornata invernale inserita in un contesto di debole instabilità, con infiltrazioni umide che interessano gran parte del Friuli Venezia Giulia.

Mattino grigio e clima umido

Al mattino Udine presenterà un cielo chiuso, con nubi compatte e atmosfera umida. La visibilità potrà risultare ridotta in alcune zone della città, soprattutto nei quartieri più bassi e vicino ai corsi d’acqua. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 5°C, mentre i venti deboli provenienti da Nord contribuiranno a una leggera sensazione di freddo umido. Non sono previste precipitazioni durante le prime ore della giornata, ma il cielo rimarrà coperto e grigio, tipico di una fase di transizione tra alta pressione e infiltrazioni umide.

Pomeriggio stabile con cieli coperti

Nel pomeriggio la nuvolosità persisterà, con cieli molto nuvolosi o coperti e assenza di schiarite significative. Le temperature massime raggiungeranno gli 8°C, mentre lo zero termico si manterrà intorno ai 1646 metri, indicativo di aria relativamente mite in quota. I venti resteranno deboli da Est-Nordest, garantendo condizioni complessivamente stabili, senza effetti significativi sulla temperatura percepita o sul mare, che rimarrà quasi calmo. Nonostante l’assenza di fenomeni durante il pomeriggio, l’umidità relativa resterà elevata, favorendo sensazione di freddo umido soprattutto nelle aree periferiche e pianeggianti.

Sera con piogge deboli e nubi basse

In serata Udine sarà interessata da deboli piogge, concentrate in modo sparso sulle pianure e con accumuli limitati. I cieli si manterranno molto nuvolosi o coperti, con formazione di foschie e nebbie locali, soprattutto nelle zone pianeggianti e lungo i corsi d’acqua. I venti rimarranno deboli dai quadranti Est-Nordest, senza rinforzi rilevanti, mentre le temperature minime notturne si attesteranno sui 5-6°C. Una situazione che manterrà il clima umido e grigio, ma senza criticità per la viabilità o per le attività all’aperto. La situazione rientra in una fase di debole instabilità, destinata a esaurirsi progressivamente, lasciando spazio a un graduale miglioramento durante il weekend, con cieli più sereni e nubi sparse.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 16 gennaio: cielo nuvoloso, possibile pioggia debole intermittente;

cielo nuvoloso, possibile pioggia debole intermittente; Sabato 17 gennaio: tempo variabile con nubi sparse e qualche schiarita;

tempo variabile con nubi sparse e qualche schiarita; Domenica 18 gennaio: nubi sparse alternate a schiarite, clima più stabile.

