Trieste, previsioni meteo del 16 gennaio 2026
Trieste, venerdì 16 gennaio nubi diffuse e piogge notturne. Migliora dal pomeriggio. Weekend più stabile e in parte soleggiato.
TRIESTE – La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 si aprirà a Trieste sotto il segno di una nuvolosità estesa, con residui effetti di una perturbazione notturna e un’evoluzione gradualmente più stabile nel corso delle ore.
Mattino: cielo coperto dopo le piogge notturne
Durante la notte sono previste deboli precipitazioni, con accumuli contenuti attorno a 0,4 mm, che tenderanno ad esaurirsi prima dell’alba. Al mattino il meteo a Trieste vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, con atmosfera umida ma assenza di piogge. Le temperature si manterranno elevate per il periodo, con valori prossimi ai 10°C. I venti moderati da Sud potranno rendere la percezione termica leggermente più fresca lungo la costa.
Pomeriggio: nubi compatte ma prime aperture
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà prevalente, ma non mancheranno parziali aperture, soprattutto lungo il litorale e nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 1780 metri, segnale di aria relativamente mite in quota. I venti tenderanno ad attenuarsi, ruotando dai quadranti occidentali, con mare quasi calmo.
Sera: schiarite e tempo più stabile
In serata è atteso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e condizioni meteo stabili. Clima umido ma senza fenomeni, ideale per una notte tranquilla sul fronte meteorologico. Nessuna allerta meteo è in vigore.
Tendenza meteo Trieste
- Sabato 17 gennaio: il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite per il periodo;
- Domenica 18 gennaio: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite, specie nel corso del pomeriggio;
- Lunedì 19 gennaio: ulteriore consolidamento del bel tempo, con cieli in gran parte soleggiati e temperature stazionarie.
