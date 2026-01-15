Trieste, previsioni meteo del 16 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di venerdì 16 gennaio 2026 si aprirà a Trieste sotto il segno di una nuvolosità estesa, con residui effetti di una perturbazione notturna e un’evoluzione gradualmente più stabile nel corso delle ore.

Mattino: cielo coperto dopo le piogge notturne

Durante la notte sono previste deboli precipitazioni, con accumuli contenuti attorno a 0,4 mm, che tenderanno ad esaurirsi prima dell’alba. Al mattino il meteo a Trieste vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, con atmosfera umida ma assenza di piogge. Le temperature si manterranno elevate per il periodo, con valori prossimi ai 10°C. I venti moderati da Sud potranno rendere la percezione termica leggermente più fresca lungo la costa.

Pomeriggio: nubi compatte ma prime aperture

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità resterà prevalente, ma non mancheranno parziali aperture, soprattutto lungo il litorale e nelle ore centrali della giornata. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre lo zero termico si collocherà attorno ai 1780 metri, segnale di aria relativamente mite in quota. I venti tenderanno ad attenuarsi, ruotando dai quadranti occidentali, con mare quasi calmo.

Sera: schiarite e tempo più stabile

In serata è atteso un graduale miglioramento, con schiarite sempre più ampie e condizioni meteo stabili. Clima umido ma senza fenomeni, ideale per una notte tranquilla sul fronte meteorologico. Nessuna allerta meteo è in vigore.

Tendenza meteo Trieste

Sabato 17 gennaio: il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite per il periodo;

il tempo sarà in prevalenza soleggiato, con cieli sereni o poco nuvolosi e clima mite per il periodo; Domenica 18 gennaio: giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite, specie nel corso del pomeriggio;

giornata variabile, con alternanza tra nubi e schiarite, specie nel corso del pomeriggio; Lunedì 19 gennaio: ulteriore consolidamento del bel tempo, con cieli in gran parte soleggiati e temperature stazionarie.

