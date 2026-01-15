Udine, previsioni meteo del 16 gennaio 2026

UDINE – Il meteo di venerdì 16 gennaio 2026 a Udine sarà caratterizzato da una giornata dinamica, senza precipitazioni ma con nubi, schiarite e nebbie, tipiche della stagione invernale.

Mattino: nubi sparse e clima mite

La giornata inizierà con nubi sparse alternate a schiarite, soprattutto nelle prime ore del mattino. Il contesto sarà asciutto e relativamente mite, con temperatura minima intorno ai 6°C. I venti deboli da Nord-Nordovest favoriranno una discreta visibilità nelle prime ore della giornata.

Pomeriggio: ritorno del grigio e nebbie in pianura

Nel pomeriggio è prevista una progressiva chiusura del cielo, con formazione di nebbie e foschie nelle aree di pianura e nelle zone più umide. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, mentre lo zero termico si manterrà elevato, attorno ai 1766 metri. L’atmosfera risulterà ovattata, ma senza fenomeni di rilievo.

Sera: schiarite e tempo stabile

In serata il quadro meteorologico tenderà a migliorare, con schiarite irregolari e graduale dissolvimento delle nebbie. I venti, sempre deboli, ruoteranno da Sud-Sudest, mantenendo condizioni di stabilità.

Tendenza meteo a Udine

Sabato 17 gennaio: il tempo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a schiarite;

il tempo si presenterà parzialmente nuvoloso, con nubi irregolari alternate a schiarite; Domenica 18 gennaio: condizioni variabili, con nuvolosità a tratti più compatta, specie al mattino, seguita da aperture pomeridiane;

condizioni variabili, con nuvolosità a tratti più compatta, specie al mattino, seguita da aperture pomeridiane; Lunedì 19 gennaio: giornata stabile e soleggiata, con cieli poco nuvolosi e buona visibilità.

