Trieste, previsioni meteo del 17 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 17 gennaio si aprirà a Trieste con condizioni meteo nel complesso stabili e asciutte, favorite da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. L’elemento più significativo sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta, che renderà il clima più frizzante soprattutto nelle ore mattutine.

Mattino: cieli poco nuvolosi e Bora sostenuta

Durante il mattino, il meteo a Trieste sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi, con buona visibilità e assenza di fenomeni. I venti tesi da Est-Nordest, associati alla Bora, soffieranno con una certa intensità, determinando una sensazione termica più fresca rispetto ai valori reali. Le temperature minime si attesteranno attorno agli 8°C, mentre lo zero termico sarà posizionato su valori elevati, intorno ai 1968 metri, a conferma di un contesto atmosferico relativamente mite in quota.

Pomeriggio: tempo stabile ma vento persistente

Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno stabili, con cieli poco nuvolosi e clima asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, valore pienamente in linea con il periodo. La Bora continuerà a soffiare tesa dai quadranti orientali, mantenendo attiva l’allerta meteo per vento, mentre il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso al largo.

Sera: clima asciutto e atmosfera tersa

In serata il tempo rimarrà asciutto e tranquillo, con cielo poco nuvoloso e vento ancora presente, seppur in lieve attenuazione. Non sono previste precipitazioni né variazioni significative del quadro meteorologico.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 18 gennaio: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti in graduale attenuazione;

giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti in graduale attenuazione; Lunedì 19 gennaio: tempo stabile e ben soleggiato, clima mite e ottima visibilità;

tempo stabile e ben soleggiato, clima mite e ottima visibilità; Martedì 20 gennaio: prosegue la fase anticiclonica, con cieli sereni e temperature stazionarie.

