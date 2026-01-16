Trieste, previsioni meteo del 17 gennaio 2026
Trieste, sabato 17 gennaio soleggiato e asciutto, ma con Bora tesa. Domenica e inizio settimana stabili e ben soleggiati.
TRIESTE – La giornata di sabato 17 gennaio si aprirà a Trieste con condizioni meteo nel complesso stabili e asciutte, favorite da cieli in prevalenza poco nuvolosi e dall’assenza di precipitazioni. L’elemento più significativo sarà rappresentato dalla ventilazione sostenuta, che renderà il clima più frizzante soprattutto nelle ore mattutine.
Mattino: cieli poco nuvolosi e Bora sostenuta
Durante il mattino, il meteo a Trieste sarà caratterizzato da cieli poco nuvolosi, con buona visibilità e assenza di fenomeni. I venti tesi da Est-Nordest, associati alla Bora, soffieranno con una certa intensità, determinando una sensazione termica più fresca rispetto ai valori reali. Le temperature minime si attesteranno attorno agli 8°C, mentre lo zero termico sarà posizionato su valori elevati, intorno ai 1968 metri, a conferma di un contesto atmosferico relativamente mite in quota.
Pomeriggio: tempo stabile ma vento persistente
Nel corso del pomeriggio le condizioni resteranno stabili, con cieli poco nuvolosi e clima asciutto. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, valore pienamente in linea con il periodo. La Bora continuerà a soffiare tesa dai quadranti orientali, mantenendo attiva l’allerta meteo per vento, mentre il mare si presenterà poco mosso, localmente mosso al largo.
Sera: clima asciutto e atmosfera tersa
In serata il tempo rimarrà asciutto e tranquillo, con cielo poco nuvoloso e vento ancora presente, seppur in lieve attenuazione. Non sono previste precipitazioni né variazioni significative del quadro meteorologico.
Tendenza meteo Trieste
- Domenica 18 gennaio: giornata soleggiata, con cieli sereni o poco nuvolosi e venti in graduale attenuazione;
- Lunedì 19 gennaio: tempo stabile e ben soleggiato, clima mite e ottima visibilità;
- Martedì 20 gennaio: prosegue la fase anticiclonica, con cieli sereni e temperature stazionarie.
