Udine, previsioni meteo del 17 gennaio 2026

UDINE – La giornata di sabato 17 gennaio si annuncia nel complesso stabile anche su Udine, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e assenza di precipitazioni. Il contesto atmosferico sarà favorevole a condizioni di tempo asciutto e a temperature miti per il periodo.

Mattino: nubi sparse e clima fresco

Al mattino il meteo a Udine vedrà la presenza di nubi sparse, alternate a schiarite, senza fenomeni associati. Le temperature minime si porteranno intorno ai 7°C, con aria piuttosto fresca ma non rigida. I venti deboli da Nord-Nordovest contribuiranno a mantenere una buona qualità dell’aria e visibilità discreta.

Pomeriggio: schiarite più ampie e temperature miti

Nel pomeriggio le schiarite diventeranno più ampie, con cielo poco nuvoloso e clima gradevole. La temperatura massima raggiungerà i 12°C, valore superiore alla media stagionale. I venti tenderanno a rinforzare moderatamente da Est, senza però creare disagi. Lo zero termico, attorno ai 1932 metri, confermerà condizioni miti in quota.

Sera: tempo tranquillo e asciutto

In serata il tempo resterà stabile e asciutto, con cielo poco nuvoloso e ventilazione moderata. Non sono previste allerte meteo per il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

Domenica 18 gennaio: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza precipitazioni;

giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite, ma senza precipitazioni; Lunedì 19 gennaio: ritorno a condizioni ben soleggiate, con temperature stabili;

ritorno a condizioni ben soleggiate, con temperature stabili; Martedì 20 gennaio: tempo soleggiato e asciutto, ideale per attività all’aperto.

