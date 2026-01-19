Trieste, previsioni meteo del 20 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di martedì 20 gennaio 2026 sarà caratterizzata a Trieste da condizioni di tempo stabile e pienamente soleggiato, grazie alla presenza di un campo di alta pressione che abbraccia l’intero Nord-Est. Il contesto meteorologico risulterà però tipicamente invernale, soprattutto per l’azione della Bora, che renderà il clima più rigido nonostante il cielo sereno. È presente una allerta meteo per vento, da tenere in considerazione soprattutto nelle aree esposte.

Mattino: sole pieno e Bora forte

Fin dalle prime ore del mattino, il meteo a Trieste si presenterà con cieli sereni o poco nuvolosi, senza alcuna minaccia di precipitazioni. Il sole sarà protagonista, ma il vento forte da Est-Nordest condizionerà la percezione del freddo. Le temperature minime scenderanno fino a 1°C, mentre lo zero termico a circa 1454 metri confermerà l’ingresso di aria fredda e secca. Il mare mosso sarà un ulteriore effetto della Bora, con possibili raffiche intense lungo la costa.

Pomeriggio: bel tempo ma vento teso

Nel pomeriggio il quadro rimarrà stabile, con sole splendente per l’intera giornata. Le temperature massime raggiungeranno i 7°C, ma il vento teso da Est-Nordest continuerà a farsi sentire, mantenendo una sensazione termica più bassa rispetto ai valori reali. Il contesto sarà ideale per la visibilità e la qualità dell’aria, ma meno confortevole per le attività all’aperto prolungate, specie nelle zone più esposte al vento.

Sera: cielo sereno e clima rigido

In serata persisteranno condizioni di cielo sereno, con un progressivo raffreddamento dopo il tramonto. Il vento resterà presente, seppur con lieve attenuazione, mantenendo il clima decisamente invernale lungo il litorale.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 21 gennaio: tempo ancora soleggiato e stabile, con Bora in graduale attenuazione ma clima freddo;

tempo ancora soleggiato e stabile, con Bora in graduale attenuazione ma clima freddo; Giovedì 22 gennaio: aumento della nuvolosità, pur in assenza di precipitazioni significative;

aumento della nuvolosità, pur in assenza di precipitazioni significative; Venerdì 23 gennaio: scenario variabile, con alternanza di nubi e schiarite.

