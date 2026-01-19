Udine, previsioni meteo del 20 gennaio 2026

UDINE – La giornata di martedì 20 gennaio 2026 porterà a Udine condizioni di tempo stabile e soleggiato, grazie all’azione di un robusto campo di alta pressione che garantirà cieli sereni su tutto il Friuli. Il contesto sarà tipicamente invernale, ma privo di criticità meteorologiche. Nessuna allerta meteo è attualmente prevista.

Mattino: cielo sereno e temperature rigide

Al mattino, il meteo a Udine sarà caratterizzato da sole splendente e aria asciutta. Le temperature minime toccheranno gli 0°C, con possibile formazione di brina nelle aree rurali. Lo zero termico a circa 1377 metri indicherà la presenza di aria fredda in quota, mentre i venti moderati da Est contribuiranno a mantenere un clima secco e limpido.

Pomeriggio: bel tempo diffuso e clima stabile

Nel pomeriggio il sole continuerà a dominare la scena, con cieli sereni o al più velati. La temperatura massima salirà fino a 9°C, valore in linea con le medie stagionali. I venti moderati da Est-Nordest non provocheranno disagi, ma renderanno l’atmosfera più frizzante, tipica delle giornate invernali anticicloniche.

Sera: stabilità e raffreddamento notturno

In serata le condizioni rimarranno stabili e asciutte, con cielo sereno e un progressivo calo termico. Il contesto sarà favorevole a una notte fredda ma tranquilla, senza fenomeni significativi.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 21 gennaio: ancora tempo soleggiato, con temperature basse al mattino e clima asciutto;

ancora tempo soleggiato, con temperature basse al mattino e clima asciutto; Giovedì 22 gennaio: nuvolosità in aumento, ma con bassa probabilità di precipitazioni;

nuvolosità in aumento, ma con bassa probabilità di precipitazioni; Venerdì 23 gennaio: tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook