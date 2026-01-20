Udine, previsioni meteo del 21 gennaio 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 21 gennaio 2026 si annuncia pienamente soleggiata anche su Udine, grazie alla persistenza di un robusto campo di alta pressione che garantirà condizioni di tempo asciutto e atmosfericamente stabile su tutta l’area friulana. L’assenza di perturbazioni e di fenomeni significativi renderà il quadro meteorologico ideale per le attività quotidiane, in un contesto tipicamente invernale ma senza criticità. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: freddo secco e cielo limpido

Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da sole splendente e cielo sereno, con temperature minime attorno agli 0°C. Il clima risulterà freddo ma asciutto, favorito dalla presenza di aria stabile e priva di umidità. I venti moderati da Est-Nordest contribuiranno a mantenere l’atmosfera limpida e ben ventilata, mentre lo zero termico a circa 1256 metri indicherà una massa d’aria fredda ben strutturata in quota.

Pomeriggio: clima più mite e ventilazione in attenuazione

Nel pomeriggio il tempo si manterrà pienamente soleggiato, con condizioni ideali e ottima visibilità. Le temperature massime raggiungeranno gli 8°C, rendendo il clima più gradevole nelle ore centrali della giornata. La ventilazione tenderà ad attenuarsi, disponendosi debole da Est, favorendo una sensazione di maggiore comfort, soprattutto nelle aree urbane.

Sera: stabilità atmosferica e raffreddamento notturno

In serata non sono attese variazioni significative: il cielo resterà sereno o poco nuvoloso, con un progressivo calo delle temperature e condizioni di tempo stabile fino alla notte.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 22 gennaio: tempo variabile, con nubi in progressivo aumento nel corso della giornata;

tempo variabile, con nubi in progressivo aumento nel corso della giornata; Venerdì 23 gennaio: ritorno della pioggia, generalmente debole ma diffusa;

ritorno della pioggia, generalmente debole ma diffusa; Sabato 24 gennaio: condizioni ancora instabili, con ulteriori piogge e cielo spesso coperto.

