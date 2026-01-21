Trieste, previsioni meteo del 22 gennaio 2026
Trieste, giovedì variabile ma asciutto con mare poco mosso. Da venerdì tornano piogge e instabilità sul litorale.
TRIESTE – A Trieste la giornata di giovedì 22 gennaio 2026 sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, in un contesto dominato da infiltrazioni umide che però non daranno luogo a precipitazioni. Il tempo si manterrà quindi asciutto, con condizioni complessivamente tranquille sia sulla città sia sul litorale. Il mare poco mosso e l’assenza di allerta meteo renderanno la giornata gestibile anche dal punto di vista della viabilità e delle attività portuali.
Mattino: nubi e vento orientale
Durante la mattinata il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso, con alternanza di addensamenti e schiarite. Le temperature minime si manterranno su valori relativamente miti, attorno ai 5°C. I venti moderati da Est soffieranno soprattutto nelle prime ore del giorno, contribuendo a una sensazione termica leggermente più fresca lungo la costa.
Pomeriggio: clima stabile e vento in attenuazione
Nel pomeriggio il quadro meteorologico resterà stabile, con cieli variabili e assenza di piogge. Le temperature massime raggiungeranno gli 8°C, valori in linea con la media stagionale. I venti tenderanno ad attenuarsi, ruotando dai quadranti occidentali e diventando deboli. Lo zero termico si collocherà intorno ai 1244 metri.
Sera: nuvolosità irregolare senza fenomeni
In serata persisterà una nuvolosità irregolare, ma senza precipitazioni. Il mare resterà poco mosso, mentre le temperature caleranno gradualmente dopo il tramonto. Nessuna criticità meteo è prevista.
Tendenza meteo Trieste
- Venerdì 23 gennaio: piogge sparse alternate a schiarite;
- Sabato 24 gennaio: tempo instabile, con rovesci intermittenti;
- Domenica 25 gennaio: piogge più diffuse, clima umido.
