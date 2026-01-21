Udine, previsioni meteo del 22 gennaio 2026
Udine, giovedì con nubi e schiarite ma tempo asciutto. Migliora in serata. Da venerdì tornano piogge sparse.
UDINE – La giornata di giovedì 22 gennaio 2026 a Udine sarà influenzata dal passaggio di infiltrazioni umide in quota, responsabili di una nuvolosità irregolare ma senza fenomeni significativi. Il quadro meteorologico resterà complessivamente stabile, con assenza di precipitazioni e un’evoluzione verso ampi rasserenamenti in serata. Il contesto climatico rimarrà pienamente invernale, ma senza eccessi, grazie a temperature tutto sommato miti per il periodo e a venti deboli.
Mattino: cielo variabile e clima fresco
Le prime ore della giornata vedranno nubi sparse alternate a schiarite, con cieli spesso parzialmente nuvolosi. La temperatura minima si attesterà attorno ai 2°C, valori tipici per la stagione ma non particolarmente rigidi. I venti deboli da Nord contribuiranno a mantenere l’aria asciutta, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 1214 metri, indicando una massa d’aria relativamente stabile.
Pomeriggio: nuvolosità irregolare e tempo asciutto
Nel corso del pomeriggio il cielo continuerà a presentarsi variabile, con alternanza di nubi e schiarite. Le temperature massime raggiungeranno gli 8°C, garantendo condizioni climatiche tutto sommato gradevoli per il periodo. I venti ruoteranno dai quadranti occidentali, restando deboli, senza effetti rilevanti sul tempo. Nessuna criticità meteo è prevista sul territorio comunale.
Sera: ampie schiarite e miglioramento
In serata è atteso un progressivo miglioramento, con ampi rasserenamenti e cieli via via più sereni. Le temperature inizieranno a scendere dopo il tramonto, ma senza particolari criticità. Nessuna allerta meteo è in vigore.
Tendenza meteo Udine
- Venerdì 23 gennaio: tempo instabile, con piogge sparse alternate a schiarite;
- Sabato 24 gennaio: condizioni simili, con precipitazioni intermittenti;
- Domenica 25 gennaio: piogge più diffuse, clima umido e cielo coperto.
