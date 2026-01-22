Udine, previsioni meteo del 23 gennaio 2026
Udine venerdì nubi in aumento con piogge deboli in serata. Weekend instabile, lunedì con parziali schiarite.
UDINE – La giornata di venerdì 23 gennaio a Udine si aprirà con cieli parzialmente nuvolosi, ma dal pomeriggio le nubi aumenteranno progressivamente, portando piogge deboli in serata. Le temperature varieranno tra i 2°C di minima e i 7°C di massima, con zero termico intorno a 896 metri. I venti saranno deboli da Nord-Nordest al mattino, in rotazione verso Sud al pomeriggio. Nessuna allerta meteo.
Mattino: cieli variabili e clima freddo
Al mattino la città presenterà nuvolosità irregolare, con schiarite alternate a nubi sparse. Le temperature resteranno fredde, attorno ai 2°C, e i venti deboli non genereranno particolari disagi. Nessuna precipitazione prevista nelle prime ore della giornata.
Pomeriggio: nuvolosità in aumento
Nel pomeriggio si osserva un progressivo aumento delle nubi, con cieli via via più coperti. Le temperature massime raggiungeranno i 7°C, mentre i venti ruoteranno dai quadranti meridionali, aumentando l’umidità e favorendo la formazione di deboli piogge in serata.
Sera: deboli piogge in città e provincia
In serata arriveranno deboli piogge, con accumuli intorno ai 2 mm, associate a un cielo molto nuvoloso. La situazione rimarrà instabile, ma senza fenomeni intensi. Il clima sarà umido e tipicamente invernale.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 24 gennaio: piogge alternate a brevi schiarite, clima instabile;
- Domenica 25 gennaio: precipitazioni diffuse, possibili accumuli locali;
- Lunedì 26 gennaio: pioggia debole residua al mattino, con schiarite nel pomeriggio.
