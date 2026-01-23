Trieste, previsioni meteo del 24 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di sabato 24 gennaio 2026 a Trieste sarà dominata da una circolazione di bassa pressione che manterrà condizioni di tempo instabile per gran parte del giorno. Il quadro meteorologico risulterà tipicamente invernale ma umido, con cieli coperti, piogge diffuse e persistenti e venti moderati dai quadranti meridionali. Attesi accumuli significativi, pari a circa 16 mm di pioggia, senza particolari criticità segnalate.

Mattino: cieli coperti e piogge continue

Il mattino si aprirà con cieli molto nuvolosi o coperti e piogge già presenti, a tratti di moderata intensità. Le precipitazioni interesseranno l’intero territorio comunale, accompagnate da venti moderati di Scirocco (Sud-Est) che contribuiranno a rendere il clima umido e poco gradevole. Le temperature minime si manterranno attorno agli 8°C, valori relativamente miti per il periodo.

Pomeriggio: instabilità persistente

Nel corso del pomeriggio non si registreranno sostanziali miglioramenti: il tempo rimarrà instabile, con piogge diffuse e locali rovesci, inseriti in un contesto di cielo completamente coperto. I venti continueranno a soffiare moderati dai quadranti meridionali, mentre la temperatura massima raggiungerà gli 11°C. Il mare poco mosso non escluderà comunque condizioni marine meno favorevoli lungo la costa.

Sera: fenomeni in graduale attenuazione

In serata è attesa una progressiva attenuazione delle precipitazioni, pur con cieli ancora molto nuvolosi. Le piogge tenderanno a farsi più deboli e intermittenti, segnale di un lento allontanamento del minimo depressionario. Lo zero termico attorno ai 1430 metri manterrà la neve confinata alle quote alpine più elevate.

Tendenza meteo Trieste

Domenica 25 gennaio: condizioni ancora perturbate, con piogge diffuse e cieli chiusi;

condizioni ancora perturbate, con piogge diffuse e cieli chiusi; Lunedì 26 gennaio: piogge alternate a schiarite, soprattutto nel corso del pomeriggio;

piogge alternate a schiarite, soprattutto nel corso del pomeriggio; Martedì 27 gennaio: tempo variabile, con nuvolosità irregolare e fenomeni isolati.

