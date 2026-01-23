Udine, previsioni meteo del 24 gennaio 2026
Meteo Udine: sabato 24 gennaio piogge diffuse e clima freddo. Accumuli abbondanti, miglioramento graduale tra domenica e lunedì.
UDINE – Anche Udine sarà interessata, nella giornata di sabato 24 gennaio 2026, da una decisa fase perturbata legata a una vasta area di bassa pressione. Il tempo si presenterà instabile fin dal mattino, con piogge diffuse, locali rovesci e accumuli abbondanti, fino a 21 mm complessivi. Le temperature resteranno contenute, in un contesto tipicamente invernale.
Mattino: piogge diffuse e cielo chiuso
La mattinata vedrà cieli molto nuvolosi o coperti accompagnati da piogge continue, talora di moderata intensità. I venti moderati da Nord-Nordest accentueranno la sensazione di freddo, con temperature minime attorno ai 5°C. Le precipitazioni risulteranno ben distribuite sull’intero territorio urbano.
Pomeriggio: rovesci e clima umido
Nel pomeriggio il tempo resterà marcatamente instabile, con piogge persistenti e la possibilità di rovesci più intensi, seppur di breve durata. Le temperature massime si fermeranno sugli 8°C, mentre i venti, sempre moderati, ruoteranno progressivamente da Est-Nordest. Lo zero termico a circa 1425 metri manterrà la neve relegata alle aree montane.
Sera: graduale attenuazione dei fenomeni
In serata si assisterà a una lenta attenuazione delle precipitazioni, pur in presenza di cieli ancora coperti. Le piogge tenderanno a diventare meno frequenti, segnando la conclusione della fase più intensa del peggioramento.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 25 gennaio: piogge leggere ancora presenti, soprattutto al mattino;
- Lunedì 26 gennaio: piogge e schiarite, con fenomeni più intermittenti;
- Martedì 27 gennaio: condizioni simili, con alternanza tra nuvole e brevi aperture.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login