Trieste, previsioni meteo del 27 gennaio 2026

TRIESTE – La giornata di martedì 27 gennaio 2026 a Trieste sarà caratterizzata da condizioni inizialmente abbastanza stabili, grazie a una residua influenza dell’alta pressione, ma con un progressivo aumento della nuvolosità nel corso delle ore. Il contesto atmosferico resterà nel complesso tranquillo fino al pomeriggio, mentre in serata è atteso un peggioramento legato all’ingresso di correnti più umide da ovest.

Mattino: cielo poco nuvoloso e clima invernale ma asciutto

Le prime ore della giornata si apriranno con cieli in prevalenza poco nuvolosi, favorendo condizioni di tempo stabile e asciutto. La temperatura minima si attesterà intorno ai 2°C, con un clima fresco ma tipicamente invernale. I venti moderati da Est soffieranno lungo la costa, contribuendo a mantenere una buona ventilazione. Il mare poco mosso renderà il contesto marino complessivamente tranquillo.

Pomeriggio: variabilità in aumento e nubi irregolari

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una fase di maggiore variabilità, con nubi in aumento soprattutto nelle ore centrali della giornata. Non sono attese precipitazioni in questa fase, ma il cielo tenderà progressivamente a perdere compattezza. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valori in linea con le medie stagionali. I venti, sempre moderati, ruoteranno dai quadranti orientali a Ovest-Sudovest, segnando l’avvicinamento di aria più umida.

Sera: nuvolosità in aumento e possibile peggioramento

In serata il cielo diventerà più nuvoloso, con condizioni favorevoli a un peggioramento del tempo. Sebbene durante la giornata non siano previste piogge significative su Trieste, il contesto atmosferico sarà quello di una fase di transizione verso condizioni più instabili. Lo zero termico, posizionato attorno ai 1469 metri, manterrà eventuali fenomeni nevosi relegati alle quote alpine. Nessuna allerta meteo è prevista.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 28 gennaio: giornata instabile, con piogge diffuse sul territorio;

giornata instabile, con piogge diffuse sul territorio; Giovedì 29 gennaio: persiste un clima umido, con piogge deboli e intermittenti;

persiste un clima umido, con piogge deboli e intermittenti; Venerdì 30 gennaio: tempo variabile, con alternanza tra nubi e schiarite.

