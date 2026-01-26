Udine, previsioni meteo del 27 gennaio 2026
Meteo Udine: martedì 27 gennaio schiarite al mattino, nubi e deboli piogge in serata. Instabile fino a giovedì.
UDINE – A Udine, martedì 27 gennaio 2026, il tempo sarà caratterizzato da una fase inizialmente stabile, seguita da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Il contesto resterà tranquillo fino alle ore centrali, mentre in serata sono attese deboli piogge, seppur con accumuli molto contenuti.
Mattino: schiarite e freddo notturno
La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e condizioni di tempo asciutto. La temperatura minima scenderà fino a 0°C, regalando un avvio di giornata freddo, soprattutto nelle zone più aperte della pianura. I venti deboli da Nord-Nordest manterranno l’aria piuttosto secca e favoriranno una buona visibilità.
Pomeriggio: nubi in aumento e atmosfera più umida
Nel pomeriggio il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Le temperature saliranno fino a una massima di 10°C, valori pienamente in linea con il periodo. I venti si intensificheranno leggermente, disponendosi da Sud, segnale di un cambio di circolazione atmosferica.
Sera: deboli piogge e cielo coperto
In serata sono previste deboli piogge, con accumuli molto contenuti (circa 0,2 mm). Il cielo resterà coperto, ma senza fenomeni di particolare intensità. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1206 metri, confinando eventuali nevicate alle zone alpine più elevate. Nessuna allerta meteo è attiva.
Tendenza meteo Udine
- Mercoledì 28 gennaio: piogge diffuse su gran parte del territorio;
- Giovedì 29 gennaio: tempo ancora instabile, con pioggia debole intermittente;
- Venerdì 30 gennaio: miglioramento, con tempo soleggiato.
