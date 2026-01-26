Seguici su
Meteo

Udine, previsioni meteo del 27 gennaio 2026

Meteo Udine: martedì 27 gennaio schiarite al mattino, nubi e deboli piogge in serata. Instabile fino a giovedì.

Più video

Avatar

Pubblicato

1 minuto fa

il

UDINE – A Udine, martedì 27 gennaio 2026, il tempo sarà caratterizzato da una fase inizialmente stabile, seguita da un progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio. Il contesto resterà tranquillo fino alle ore centrali, mentre in serata sono attese deboli piogge, seppur con accumuli molto contenuti.

Mattino: schiarite e freddo notturno

La mattinata si aprirà con cieli poco nuvolosi e condizioni di tempo asciutto. La temperatura minima scenderà fino a 0°C, regalando un avvio di giornata freddo, soprattutto nelle zone più aperte della pianura. I venti deboli da Nord-Nordest manterranno l’aria piuttosto secca e favoriranno una buona visibilità.

Pomeriggio: nubi in aumento e atmosfera più umida

Nel pomeriggio il cielo tenderà a coprirsi progressivamente, con nubi in aumento fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Le temperature saliranno fino a una massima di 10°C, valori pienamente in linea con il periodo. I venti si intensificheranno leggermente, disponendosi da Sud, segnale di un cambio di circolazione atmosferica.

Sera: deboli piogge e cielo coperto

In serata sono previste deboli piogge, con accumuli molto contenuti (circa 0,2 mm). Il cielo resterà coperto, ma senza fenomeni di particolare intensità. Lo zero termico si attesterà intorno ai 1206 metri, confinando eventuali nevicate alle zone alpine più elevate. Nessuna allerta meteo è attiva.

Tendenza meteo Udine

  • Mercoledì 28 gennaio: piogge diffuse su gran parte del territorio;
  • Giovedì 29 gennaio: tempo ancora instabile, con pioggia debole intermittente;
  • Venerdì 30 gennaio: miglioramento, con tempo soleggiato.
Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?