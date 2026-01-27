Udine, previsioni meteo del 28 gennaio 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 28 gennaio 2026 si preannuncia particolarmente critica dal punto di vista meteorologico su Udine, interessata da una profonda area di bassa pressione che coinvolgerà l’intero Nord-Est. Il contesto sarà dominato da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge diffuse, con una temporanea intensificazione dei fenomeni nel corso del pomeriggio. Alla luce degli accumuli complessivi stimati fino a 50 mm, è stata diramata un’allerta meteo per pioggia, con possibili disagi soprattutto nelle aree urbane e lungo la rete idrografica minore.

Mattino: cielo coperto e piogge persistenti

Le prime ore della giornata vedranno cielo completamente chiuso e precipitazioni già presenti, inizialmente deboli ma continue, capaci di mantenere il suolo costantemente bagnato. Le temperature minime si attesteranno attorno ai 5°C, valori in linea con il periodo ma accentuati da un elevato tasso di umidità. I venti moderati dai quadranti Nord-Nordest contribuiranno a mantenere un clima freddo e umido, favorendo la persistenza delle nubi basse e limitando eventuali pause asciutte.

Pomeriggio: fase più critica con piogge intense

Nel corso del pomeriggio è attesa la fase più intensa del maltempo. Le piogge tenderanno a intensificarsi, assumendo localmente carattere di rovescio, con accumuli in rapido aumento. La temperatura massima non supererà gli 8°C, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 1674 metri, segnale di aria relativamente mite in quota ma instabile. I venti rinforzeranno, divenendo tesi da Est-Nordest, favorendo l’afflusso di ulteriore umidità e mantenendo un quadro marcatamente perturbato sull’area friulana.

Sera: piogge ancora diffuse e rischio accumuli

In serata il maltempo insisterà, con precipitazioni ancora diffuse, seppur a tratti meno intense rispetto al pomeriggio. Il contesto resterà delicato, soprattutto per la tenuta dei corsi d’acqua minori e delle aree a drenaggio lento, dopo diverse ore di pioggia continua. Il cielo rimarrà coperto, con scarsa ventilazione nei bassi strati e clima umido fino a fine giornata.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 29 gennaio: piogge ancora presenti, seppur meno intense e più intermittenti, con primi segnali di attenuazione;

piogge ancora presenti, seppur meno intense e più intermittenti, con primi segnali di attenuazione; Venerdì 30 gennaio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e progressivo miglioramento;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e progressivo miglioramento; Sabato 31 gennaio: ritorno del sole e condizioni decisamente più stabili su tutta la pianura friulana.

