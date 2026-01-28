Udine, previsioni meteo del 29 gennaio 2026

UDINE – La giornata di giovedì 29 gennaio 2026 a Udine sarà influenzata da infiltrazioni umide in quota, responsabili di una nuvolosità diffusa ma irregolare, alternata a schiarite temporanee soprattutto nelle ore centrali del giorno. Il tempo resterà prevalentemente asciutto durante il giorno, mentre deboli precipitazioni sono attese nella notte, con quantitativi complessivi stimati attorno ai 6 mm. Il quadro meteorologico non presenta allerte meteo attive, ma richiede comunque attenzione per l’aumento dell’umidità e la copertura nuvolosa persistente.

Mattino: molte nubi e atmosfera umida

Le prime ore del mattino si apriranno con cieli irregolarmente nuvolosi o molto nuvolosi, in un contesto tipicamente invernale ma senza fenomeni significativi. L’elevata umidità favorirà una sensazione di fresco, nonostante temperature minime relativamente miti, attese attorno ai 7°C. I venti deboli dai quadranti Est-Sudest accompagneranno questa fase, contribuendo al mantenimento di aria umida nei bassi strati.

Pomeriggio: pause asciutte e schiarite temporanee

Nel corso del pomeriggio si assisterà a una parziale attenuazione della nuvolosità, con schiarite intermittenti alternate a nuovi addensamenti. Il tempo resterà asciutto, permettendo condizioni più stabili rispetto alle ore mattutine. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valore in linea con il periodo, mentre lo zero termico si collocherà intorno ai 1332 metri, indicando una massa d’aria non particolarmente fredda in quota. I venti, sempre deboli, tenderanno a ruotare dai quadranti Nord-Nordovest, favorendo un lieve ricambio d’aria.

Sera: aumento delle nubi e piogge deboli

In serata è previsto un nuovo aumento della nuvolosità, con cieli che diventeranno progressivamente coperti. Nella notte sono attese piogge deboli e intermittenti, localmente persistenti ma senza intensificazioni rilevanti né rischio di fenomeni intensi.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 30 gennaio: tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e clima mite;

tempo variabile, con alternanza di nubi e schiarite e clima mite; Sabato 31 gennaio: condizioni ancora variabili, ma con prevalenza di fasi asciutte;

condizioni ancora variabili, ma con prevalenza di fasi asciutte; Domenica 1 febbraio: deciso miglioramento, con tempo soleggiato e maggiore stabilità atmosferica.

