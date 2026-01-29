Udine, previsioni meteo del 30 gennaio 2026
A Udine venerdì stabile con nubi e schiarite, senza pioggia. Weekend soleggiato, lunedì torna una maggiore variabilità.
UDINE – La giornata di venerdì 30 gennaio 2026 a Udine si inserisce in un contesto meteorologico stabile ma variabile, influenzato da infiltrazioni umide in quota che manterranno il cielo spesso nuvoloso, senza però determinare precipitazioni. Il quadro resta tipicamente invernale, con temperature contenute e una progressiva attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata.
Mattino: cielo irregolarmente nuvoloso e aria fresca
Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da nubi sparse alternate a schiarite, con un cielo a tratti coperto ma senza fenomeni. I venti moderati dai quadranti nord-orientali contribuiranno a mantenere un clima fresco, soprattutto nelle aree più aperte della pianura friulana. La temperatura minima si attesterà intorno ai 4°C, mentre lo zero termico sarà posizionato a circa 1178 metri, segnale di una massa d’aria relativamente stabile ma ancora umida.
Pomeriggio: schiarite più ampie e clima più mite
Nel corso del pomeriggio la nuvolosità tenderà a diventare più irregolare, lasciando spazio a schiarite via via più estese, soprattutto tra il centro urbano e le aree pianeggianti circostanti. Le condizioni atmosferiche rimarranno asciutte, con una sensazione climatica più gradevole rispetto al mattino. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, con venti in attenuazione e rotazione dai quadranti sud-sudoccidentali, favorendo un lieve aumento del comfort termico.
Sera: tempo stabile e cielo parzialmente nuvoloso
In serata il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, con ampie pause serene. Le condizioni resteranno stabili e tranquille, senza segnali di peggioramento. Nessuna allerta meteo è prevista per il territorio comunale.
Tendenza meteo Udine
- Sabato 31 gennaio: giornata soleggiata, con cieli in prevalenza sereni e temperature in lieve aumento;
- Domenica 1 febbraio: ancora bel tempo, condizioni asciutte e clima più mite nelle ore centrali;
- Lunedì 2 febbraio: aumento della variabilità, con nubi in progressivo incremento e possibili cambiamenti nel corso della giornata.
