Udine, previsioni meteo del 31 gennaio 2026

Udine verso un sabato stabile e soleggiato con clima invernale. Domenica e lunedì tranquilli, martedì previsto un peggioramento.

UDINE – A Udine, la giornata di sabato 31 gennaio 2026 sarà contraddistinta da condizioni meteorologiche stabili, grazie al consolidamento dell’alta pressione sul Nord-Est. Il tempo si manterrà asciutto, con cieli in prevalenza poco nuvolosi e un clima tipicamente invernale, soprattutto nelle ore notturne. Il rinforzo dell’anticiclone garantirà una giornata tranquilla e senza precipitazioni, con solo qualche nube di passaggio, più probabile nelle prime ore del mattino. La situazione sarà ideale per le attività quotidiane, senza criticità meteo.

Mattino: aria fredda e cielo poco nuvoloso

Al mattino il cielo si presenterà poco nuvoloso, con possibili velature sparse. Le temperature minime scenderanno fino a 1°C, favorendo un clima freddo ma secco, specie nelle zone rurali. I venti moderati da Nord-Nordest contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo, mentre lo zero termico si posizionerà attorno ai 1187 metri.

Pomeriggio: soleggiato e clima più mite

Nel pomeriggio il sole sarà protagonista, con cieli ampiamente sereni o poco nuvolosi. La temperatura massima raggiungerà i 10°C, valori in linea con le medie stagionali. La ventilazione resterà moderata, con correnti in rotazione da Est, senza particolari disagi. Il tempo si manterrà stabile fino a sera.

Sera: condizioni tranquille e cielo sereno

La serata trascorrerà con tempo asciutto e stabile, cieli poco nuvolosi e temperature in progressivo calo dopo il tramonto. Nessuna allerta meteo è segnalata per il territorio udinese.

Tendenza meteo Udine

  • Domenica 1 febbraio: soleggiato e stabile, con clima freddo al mattino;
  • Lunedì 2 febbraio: ancora bel tempo, senza precipitazioni;
  • Martedì 3 febbraio: cambio di scenario con piogge in arrivo.
