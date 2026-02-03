Udine, previsioni meteo del 4 febbraio 2026

UDINE – La giornata di mercoledì 4 febbraio sarà caratterizzata da condizioni di marcato maltempo anche su Udine, interessata da una fase perturbata persistente. Le piogge deboli ma continue, previste per l’intero arco della giornata, porteranno accumuli significativi, confermando un contesto instabile e umido. Un’ampia area di bassa pressione continuerà a interessare il Friuli, favorendo precipitazioni diffuse su pianure e Prealpi. Nel pomeriggio non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco, specie nelle zone pedemontane.

Mattino: cielo coperto e pioggia persistente

Il mattino vedrà cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli ma costanti. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 6°C, mentre i venti moderati da Nord contribuiranno a mantenere un clima fresco. Lo zero termico sarà posizionato a circa 1712 metri.

Pomeriggio: accumuli in aumento e clima instabile

Nel pomeriggio le precipitazioni continueranno senza sostanziali pause, con accumuli complessivi fino a 31 millimetri. La temperatura massima raggiungerà i 9°C, mentre i venti ruoteranno da Nord a Nord-Nordest, restando moderati. L’allerta meteo per pioggia resta attiva.

Sera: piogge diffuse e cielo chiuso

La sera si manterrà grigia e piovosa, senza segnali di miglioramento. L’atmosfera resterà satura di umidità, con condizioni favorevoli a ulteriori precipitazioni anche nella notte.

Tendenza meteo Udine

Giovedì 5 febbraio: ancora piogge diffuse;

ancora piogge diffuse; Venerdì 6 febbraio: precipitazioni persistenti;

precipitazioni persistenti; Sabato 7 febbraio: cielo nuvoloso, con fenomeni più sporadici.

