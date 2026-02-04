Udine, previsioni meteo del 5 febbraio 2026

UDINE – Per giovedì 5 febbraio 2026, Udine sarà interessata da cieli molto nuvolosi e deboli piogge per tutta la giornata, con un miglioramento atteso in serata. La temperatura massima raggiungerà 10°C, la minima 7°C, e lo zero termico si attesterà a 1547 metri. Non sono presenti allerte meteo significative.

Mattino: nuvolosità intensa e piogge

Al mattino, Udine presenterà cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge diffuse. I venti soffieranno moderati da Nord-Nordovest. Le temperature si manterranno tra 7°C e 10°C. Nelle pianure e Prealpi sono possibili acquazzoni localizzati.

Pomeriggio: graduale attenuazione dei fenomeni

Nel pomeriggio, le piogge tenderanno a diminuire, con una riduzione della nuvolosità. I venti ruoteranno deboli da Sud, mentre le temperature resteranno stabili. Le condizioni più asciutte interesseranno soprattutto la pianura centrale, con fenomeni residui limitati alle zone collinari e montuose.

Sera: prime schiarite

In serata, Udine vivrà una fase di tempo asciutto con prime schiarite, mentre le temperature si abbasseranno leggermente intorno ai 7°C. La notte sarà tranquilla, con venti deboli.

Tendenza meteo Udine

Venerdì 6 febbraio: pioggia debole sparsa, venti deboli;

pioggia debole sparsa, venti deboli; Sabato 7 febbraio: giornata nuvolosa, rischio di brevi piovaschi;

giornata nuvolosa, rischio di brevi piovaschi; Domenica 8 febbraio: soleggiato, con cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve aumento.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook