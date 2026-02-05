Udine, previsioni meteo del 6 febbraio 2026

UDINE – Venerdì 6 febbraio 2026, Udine sarà interessata da cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in graduale attenuazione fino a cieli parzialmente nuvolosi nel pomeriggio. L’accumulo di pioggia sarà di circa 2mm. La temperatura massima toccherà 13°C, la minima 7°C, mentre lo zero termico si manterrà a 1547 metri. I venti saranno deboli al mattino da Nord e moderati al pomeriggio da Ovest-Sudovest, con mare mosso nelle zone costiere vicine. Nessuna allerta meteo è prevista.

Mattino: piogge leggere e nubi intense

La mattinata inizierà con cieli molto nuvolosi e deboli piogge sulle pianure e nelle zone collinari, con fenomeni più localizzati sulle Prealpi. I venti dai quadranti settentrionali saranno leggeri, contribuendo a mantenere una temperatura fresca ma stabile, attorno ai 7°C.

Pomeriggio: graduale attenuazione e cieli parzialmente nuvolosi

Nel pomeriggio le piogge si attenueranno e le nuvole inizieranno a diradarsi, offrendo parziali schiarite. Le temperature saliranno fino a 13°C, mentre i venti si rinforzeranno leggermente da Ovest-Sudovest, mantenendo la giornata tranquilla e adatta a spostamenti e attività all’aperto.

Sera: condizioni stabili e cieli parzialmente nuvolosi

La sera sarà caratterizzata da cieli parzialmente nuvolosi e venti leggeri, con temperatura minima di 7-8°C. Nessuna precipitazione significativa è prevista, garantendo una notte stabile e tranquilla.

Tendenza meteo Udine

Sabato 7 febbraio: piogge leggere al mattino, attenuazione nel pomeriggio. Venti deboli;

piogge leggere al mattino, attenuazione nel pomeriggio. Venti deboli; Domenica 8 febbraio: giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite;

giornata variabile, con alternanza di nubi e schiarite; Lunedì 9 febbraio: velature sparse, senza fenomeni significativi, venti leggeri.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook