Udine, previsioni meteo del 7 febbraio 2026

UDINE – A Udine, la giornata di sabato 7 febbraio 2025 sarà contrassegnata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, in un contesto atmosferico ancora instabile. Tuttavia, anche sul capoluogo friulano è atteso un graduale miglioramento nel corso della sera, con schiarite in arrivo.

Mattino: piogge diffuse e cielo chiuso

Il mattino si aprirà con nuvolosità compatta e precipitazioni deboli ma persistenti, con accumuli stimati attorno ai 7 millimetri. Le temperature minime scenderanno fino a 6°C, con un clima umido e tipicamente invernale. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi.

Pomeriggio: instabilità in attenuazione

Nel pomeriggio le piogge tenderanno lentamente a perdere intensità, pur in presenza di cieli ancora coperti. La temperatura massima non supererà i 10°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 1518 metri. I venti resteranno deboli, ruotando dai quadranti Nord-Nordest, accompagnando la fase di transizione verso condizioni più asciutte.

Sera: cessazione delle piogge e schiarite

In serata è previsto il progressivo esaurimento delle precipitazioni, con schiarite in arrivo soprattutto dalla pianura verso le Prealpi. Il quadro meteorologico tornerà più stabile e non si segnalano allerte meteo attive sul territorio comunale.

Tendenza meteo Udine

Domenica 8 febbraio: tempo variabile, con nubi e schiarite;

tempo variabile, con nubi e schiarite; Lunedì 9 febbraio: ancora variabile, senza fenomeni rilevanti;

ancora variabile, senza fenomeni rilevanti; Martedì 10 febbraio: pioggia debole in arrivo.

