Udine, previsioni meteo del 7 febbraio 2026
Meteo Udine: sabato 7 febbraio piogge deboli e cielo coperto, ma miglioramento dalla sera. Nuova instabilità martedì.
UDINE – A Udine, la giornata di sabato 7 febbraio 2025 sarà contrassegnata da cieli molto nuvolosi o coperti e piogge deboli, in un contesto atmosferico ancora instabile. Tuttavia, anche sul capoluogo friulano è atteso un graduale miglioramento nel corso della sera, con schiarite in arrivo.
Mattino: piogge diffuse e cielo chiuso
Il mattino si aprirà con nuvolosità compatta e precipitazioni deboli ma persistenti, con accumuli stimati attorno ai 7 millimetri. Le temperature minime scenderanno fino a 6°C, con un clima umido e tipicamente invernale. I venti soffieranno deboli da Nord-Nordovest, senza particolari rinforzi.
Pomeriggio: instabilità in attenuazione
Nel pomeriggio le piogge tenderanno lentamente a perdere intensità, pur in presenza di cieli ancora coperti. La temperatura massima non supererà i 10°C, mentre lo zero termico si posizionerà intorno ai 1518 metri. I venti resteranno deboli, ruotando dai quadranti Nord-Nordest, accompagnando la fase di transizione verso condizioni più asciutte.
Sera: cessazione delle piogge e schiarite
In serata è previsto il progressivo esaurimento delle precipitazioni, con schiarite in arrivo soprattutto dalla pianura verso le Prealpi. Il quadro meteorologico tornerà più stabile e non si segnalano allerte meteo attive sul territorio comunale.
Tendenza meteo Udine
- Domenica 8 febbraio: tempo variabile, con nubi e schiarite;
- Lunedì 9 febbraio: ancora variabile, senza fenomeni rilevanti;
- Martedì 10 febbraio: pioggia debole in arrivo.
