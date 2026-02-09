Trieste, previsioni meteo del 10 febbraio 2026

TRIESTE – La giornata di martedì 10 febbraio 2026 a Trieste sarà segnata da un progressivo peggioramento delle condizioni meteo, con cieli inizialmente nuvolosi e deboli piogge in arrivo dal pomeriggio. Uno scenario tipicamente invernale, influenzato da infiltrazioni umide sul Nord-Est, ma senza criticità o allerte in atto.

Mattino: nuvolosità in aumento e clima mite

Nelle prime ore del giorno il cielo su Trieste si presenterà nuvoloso, con una copertura in graduale aumento già dalla mattinata. Le condizioni resteranno asciutte, con una temperatura minima attorno ai 7°C, valore piuttosto mite per il periodo. I venti moderati da Est soffieranno lungo la costa, contribuendo a mantenere il clima umido ma senza rendere il mare agitato.

Pomeriggio: arrivano le prime piogge

Dal pomeriggio è atteso il passaggio più instabile della giornata, con deboli piogge che interesseranno la città e il litorale. Gli accumuli saranno contenuti, intorno ai 2 millimetri, ma sufficienti a rendere il cielo coperto e grigio. La temperatura massima raggiungerà gli 11°C, mentre lo zero termico, posizionato attorno ai 1324 metri, favorirà condizioni invernali sui rilievi interni.

Sera: precipitazioni deboli e mare quasi calmo

In serata le precipitazioni proseguiranno in forma debole e intermittente, con mare quasi calmo e venti moderati dai quadranti Ovest-Sudovest. Il contesto resterà stabile dal punto di vista della sicurezza, con assenza di allerte meteo. L’intera regione sarà interessata da molta nuvolosità, con piogge deboli dal pomeriggio su pianure e Prealpi, mentre sulle Alpi prevarranno cieli coperti ma senza fenomeni significativi.

Tendenza meteo Trieste

Mercoledì 11 febbraio: piogge diffuse;

piogge diffuse; Giovedì 12 febbraio: ancora tempo instabile e piovoso;

ancora tempo instabile e piovoso; Venerdì 13 febbraio: deciso miglioramento, con ritorno del sole.

