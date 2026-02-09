Udine, previsioni meteo del 10 febbraio 2026

UDINE – A Udine, la giornata di martedì 10 febbraio 2026 sarà caratterizzata da un tempo inizialmente variabile, con nubi sparse e alcune schiarite, seguito da un graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti e deboli piogge in serata.

Mattino: variabilità e prime schiarite

La mattinata si aprirà con nubi irregolari alternate a schiarite, che renderanno il cielo a tratti luminoso. Le condizioni resteranno asciutte, con una temperatura minima di 5°C. I venti deboli da Nord-Nordest manterranno un clima fresco ma non rigido.

Pomeriggio: nuvole in aumento

Nel corso del pomeriggio la nuvolosità aumenterà progressivamente, con un cielo sempre più compatto. Le precipitazioni resteranno assenti fino al tardo pomeriggio, mentre la temperatura massima toccherà i 10°C. Lo zero termico si posizionerà attorno ai 1241 metri, favorendo un contesto invernale sulle aree montane.

Sera: piogge deboli e vento in rinforzo

In serata sono attese deboli piogge, con accumuli molto contenuti, intorno a 0,7 millimetri. I venti diventeranno moderati da Sudovest, accompagnando il peggioramento. Anche in questo caso non sono previste allerte meteo. Il Friuli sarà interessato da cieli molto nuvolosi su pianure e Prealpi, con piogge deboli dal pomeriggio, mentre sulle Alpi prevarrà un cielo coperto ma generalmente asciutto.

Tendenza meteo Udine

Mercoledì 11 febbraio: pioggia diffusa;

pioggia diffusa; Giovedì 12 febbraio: ancora instabile;

ancora instabile; Venerdì 13 febbraio: tempo soleggiato.

